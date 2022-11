Eclipsa de Luna Plina Sangerie din 8 noiembrie schimba vieti. Avem 48 de ore la dispozitie pentru a sterge karma grea din trecut

Avem 48 de ore la dispozitie pentru a sterge karma grea din trecut, pentru a ne elibera de toata durerea acumulata in ultimul timp. Acum putem planta visuri noi si a incepe un capitol al vietii noastre. De asemenea, dupa ziua de 8 noiembrie, Universul ne mai pune inca 48 de ore pentru a actiona pentru implinirea tuturor acestor visuri.

Urmeaza o perioada cu adevarat magica, plina de energii puternice. Universul ne spune sa ne pregatim pentru ca suntem in inima sezonului eclipselor.

Seara de 8 noiembrie aduce pe cerul racoros ultima luna plina a toamnei 2022. Cu totii putem simti fortele energetice in joc. In acest timp energiile cosmice creeaza magie si ne ajuta sa ne aliniem mai profund cu scopul sufletului nostru.

Eclipsa de Luna Plina Sangerie transforma vieti

O eclipsa de luna este o luna plina supraalimentata de energiile Universului care actioneaza ca o poarta pe care Universul il foloseste pentru a ne determina sa acordam atentie zonelor din viata noastra in care trebuie sa se intample schimbari importante. Cu Soarele in apele pasionale ale Scorpionului ce i se opune Lunii in Taur, acceptam dualitatea luminii si a intunericului si invatam cum sa ne controlam mai bine dorintele si sa traim in sincron cu natura noastra autentica.

In plus, cum energiile sunt la ele acasa, ar trebui sa ne asteptam sa ne influenteze in mod direct in teme precum valori personale, relatii, bani, planuri de viitor, putere si renastere.

Ne putem astepta sa acordam mai multa atentie si urmatoarelor teme:

- schimbari semnificative in relatii serioase;

- imbratisarea placerii, a senzualitatii si a confortului;

- sfarsituri, revelatii si descoperi in propriul destin;

- indepartarea de tactici manipulative;

- curatarea inimii si a mintii renuntand la trecut;

- atragerea abundentei cu o noua atitudine si o viziune clara asupra vietii;

- descoperirea propriei puteri si stapanirea acesteia.

Eclipsa de Luna Plina Sangerie din 8 noiembrie ne adanceste intuitia si relatia cu umbra. Aceasta perioada mai aduce constientizare patrunzatoare in dinamica emotionala a circumstantelor actuale si trecute. In plus, aspectele din jur expun fantezii si perceptii supra-idealizate pe care ne-am fixat in relatiile noastre, cerandu-ne sa ne confruntam cu sinele nostru profund si sa acceptam adevarul vietii.

Sfatul Universului pentru noi: este foarte important sa acceptam ceea ce traim aici si acum. Este momentul sa ii multumim trecutului pentru ceea ce am trait pana acum, sa ne invatam lectiile si sa ne pregatim pentru un nou inceput - mai frumos si mai interesant ca niciodata.

Ne putem astepta la noi perspective, la descarcari interioare necesare si la vindecare in timp ce ne indreptam spre fericire si succes.

foto main Romolo Tavani, Shutterstock

Vizionare placuta