Top 3 zodii protejate de Univers in ultima luna a anului 2022

Dumnezeu le-a luat sub aripa lui și nu va permite sub nicio formă răului să se apropie de ele.

Acestea sunt cele 3 zodii protejate de Dumnezeu în ultima luna a anului 2022.

Horoscop Leu

Luna decembrie este probabil una dintre cele mai frumoase luni ale acestui an pentru tine, draga mea nascuta in zodia Leu. Soarele si Marte au decis sa isi uneasca fortele si sa te ajute sa obtii tot ce iti doresti in urmatoarea perioada... si nimic nu te va impiedica in a iti deschide larg aripile si a invata sa zbori cat mai sus cu putinta. Acum este momentul sa crezi cu toata inima in tine. Acum este momentul sa lupti pentru ceea ce iti doresti si sa iti implinesti acele visuri marete.

Dumnezeu iti este aproape si te ajuta in fiecare zi a acestei luni magice. Permite puterii divine sa te indrume, sa iti arate ce este bine pentru tine si sa te apropie de destinul tau.

Esti plina de enrgie si ai o putere ce aproape ca ii sperie pe cei din jur. Indiferent de obstacolele pe care le intampini, te vei ridica si vei iesi si mai puternica decat inainte. Dai dovada de un adevarat apetit pentru viata, pentru fericire, pentru schimbari si pentru transformare. Nimeni nu te poate tine in spate, esti pregatita sa inchei acest an mai bine ca niciodata.

Horoscop Sagetator

Decembrie este o luna foarte buna pentru tine pe toate planurile. In cazul in care esti singura, ar fi bine sa stii ca Universul iti pregateste surprize interesante pe plan sentimental; ai ocazia sa iti intalnesti sufletul pereche. Venus si Marte vor fi foarte active si se vor ocupa de toate detaliile astfel incat momentul sa fie unul sepcial.

In ceea ce priveste viata profesionala, reusesti sa te faci placuta si sa ii atragi pe superiori de partea ta astfel incat sa creada in visurile tale si sa ajunga sa investeasca in ele. Iti folosesti cu succes temperamentul jovial pentru a obtine ceea ce iti doresti. Mai mult, relatiile cu oamenii cu care lucrezi se imbunatatesc considerabil.

Daca ai de luat decizii importante sau vrei sa faci schimbari majore in viata ta, acesta este cel mai bun moment pentru a pune piciorul in prag. Dumnezeu iti este alaturi si te ajuta sa iti implinesti toate visurile. Important este sa nu te dai batuta si sa mergi mai departe. Trebuie sa lupti cu tot sufletul pentru ceea ce iti doresti.

Horoscop Scorpion

Draga mea nascuta in zodia Scorpion, pregateste-te pentru un sfarsit de an cu adevarat special. Venus, planeta iubirii iti promite momente frumoase alaturi de partenerul de cuplu.

Pe plan personal, intreaga atentie este indreptata asupra sufletelor din jurul tau. Esti inzestrata de catre Univers cu o enegie incredibila si reusesti sa ii influentezi in mod pozitiv pe toti oamenii cu care ajungi sa interactionezi. Pofta de viata, entuziasmul cu care iti traiesti zilele si dinamismul se vor dovedi a fi foarte contagioase. Fericirea ta este precum o gura de aer proaspat intr-o mare de furtuni intunecate. Puterea pe care o ai face atat de mult bine incat te poti considera o adevarata vindecatoare.

foto main Love You Stock, Shutterstock

Vizionare placuta