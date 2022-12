La ce trebuie să renunți în săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie ca să atragi fericirea

A mai trecut un an. Suntem in ultima saptamana a anului 2022 si sufletul nostru deja tanjeste dupa un nou inceput. Universul ne sfatuieste sa facem un pas in spate si sa ne acceptam destinul; sa analizam tot ce s-a intamplat, sa ne invatam lectiile si sa ne pregatim sa o luam de la capat - cu inima deschisa si pregatiti sa dam pagina fara sa mai privim in trecut.

Descoperă la ce trebuie să renunți în această săptămână de iarnă pentru a atrage fericirea în viața ta. Horoscop Berbec Trebuie sa renunti la distrageri In aceasta perioada concentreaza-te cu adevarat pe tine; trebuie sa te pregatesti pentru un nou capitol al vietii tale si sa iei cateva decizii importante. Invata sa renunti la distrageri deoarece acestea te pot duce pe drumuri nepotrivite. Horoscop Taur Trebuie sa renunti sa ii mai pui pe toti pe primul loc A venit momentul sa ai grija cu adevarat de tine. In ultimul ceas, in ultima saptamana a anului 2022 gaseste timp si pentru tine si fa ce iti place astfel incat sa incepi urmatorul an cu dreptul. Grija de sine trebuie sa devina o prioritate. Horoscop Gemeni Trebuie sa renunti sa ii mai asculti pe cei din jurul tau Nu te mai lasa influentata de nimeni; alege cu sufletul, fa greseli, invata din ele si continua-ti drumul. Permite-i inimii tale sa iti arate cat de frumoasa poate fi viata daca iti asculti intuitia. Traieste cum vrei sa traiesti si bucura-te de clipa prezenta. Horoscop Rac Trebuie sa renunti sa mai muncesti atat de mult In aceasta saptamana mai lejera fa un pas in spate si da-ti seama ce conteaza cu adevarat; nu te mai concentra atat de mult pe munca, dedica timp oamenilor dragi, fa ce iti place, ai grija de tine, bucura-te de activitatile relaxante care iti pun zambetul pe buze si iti aduc pace in suflet. Horoscop Leu Trebuie sa renunti sa mai tii cont de parerile celor din jurul tau Mereu incerci sa ii impresionezi pe cei din jurul tau; insa facand asta reusesti sa ajungi pe un drum care nu iti este destinat. Fa alegerile pe care tu le consideri potrivite si schimba-ti viata astfel incat sa fie cea pe care tu singura vrei sa o traiesti. Horoscop Fecioara Trebuie sa renunti la negativitate Elibereaza-ti sufletul de toata drama adunata in ultima perioada; elibereaza-ti inima de toate gandurile negative... pentru ca doar asa vei putea sa te conectezi la puterea divina si sa atragi energiile pozitive in viata ta. Citeste si: Andreea Darbouli și Elena Negrilă, Lofty Pets: Poveștile frumoase... Horoscop Balanta Trebuie sa renunti la vechile obiceiuri Universul iti spune sa te pregatesti pentru un nou capitol al vietii tale. Fa modificarile necesare, insa nu te grabi deloc. Renuntarea la vechile obiceiuri si construirea unora noi poate fi dificila, de aceea trebuie facuta treptat. Horoscop Scorpion Trebuie sa renunti sa mai ai grija de alti oameni inainte de a avea grija de tine In aceasta saptamana este posibil sa ai parte de o dezamagire dureroasa care vine deghizata intr-o lectie de viata importanta pe care nu o vei uita niciodata: trebuie sa te pui clipa de clipa pe primul loc. Horoscop Sagetator Trebuie sa renunti la planurile indepartate Toate acele planuri pe care ti le-ai tot facut in ultima perioada acum iti fura somnul si linistea. Nu iti mai face atatea griji, in schimb concentreaza-te pe momentul prezent. Este timpul sa iti traiesti viata de acum. Horoscop Capricorn Trebuie sa renunti la reguli In aceasta saptamana permite-ti sa fii libera; bucura-ti sufletul si inima fara sa te mai intereseze de regulile pe care ti le-ai impus singura. Traieste cu adevarat si pregateste-te sa inchei anul cu veselie, cu bucurie, cu fericire adevarata. Horoscop Varsator Trebuie sa renunti sa mai cauti viata perfecta Aceasta este ultima saptamana a anului 2022 si tu tot pierzi timp pretios alergand dupa perfectiune. Fa un pas in spate si priveste ceea ce traiesti acum. Aici este viata ta - aici trebuie sa fii complet, trup si suflet. Bucura-te de ceea ce ai si fii recunoscatoare pentru ceea ce ti se intampla. Horoscop Pesti Trebuie sa renunti la griji Nu iti mai face scenarii pentru ca asa nu faci nimic altceva decat sa iti hranesti sufletul cu tristete, frica si teama. Elibereaza-te de aceste ganduri negative si dure si doar traieste... bucura-te de prezent fara sa te mai intereseze ce se va intampla maine.

26 Decembrie 2022 Echipa Kudika