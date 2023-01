Nu exista nimic ca stilul excentric, plin de viata, aventurier si dornic sa traiasca fiecare clipa ca si cum ar fi ultima al Varsatorului - acest sezon astrologic creativ este aici pentru a ne invata nenumarate lectii importante de viata. Acesta este cel mai bun moment al anului pentru a arunca o privire mai profunda asupra semnului unic al Varsatorului si a invata cum sa ne traim prezentul astfel incat sa avem parte de cel mai frumos capitol al destinului de pana acum.

Cu aceste mantre potrivite, incredere in puterea Universului si rabdare in suflet, putem avea succes in planurile importante ale vietii noastre. Iata care sunt cele 5 afirmatii vitale pentru sezonul Varsatorului.

Soarele in Varsator inseamna creativitate, putere de munca, dorinta de a implini visuri si, cel mai important, un chef de viata incredibil.

Pe parcursul unui an, Soarele trece prin toate cele 12 semne zodiacale; el stă într-un singur semn timp de aproximativ 28 de zile. De fiecare dată când își schimbă semnul, conștiința noastră este afectată de temele principale ale semnului respectiv.

Cu aceste mantre potrivite putem avea parte de o perioada cu adevarat speciala in viata noastra. Iata care sunt cele 5 afirmatii vitale pentru sezonul Varsatorului:

1. Energia de care dispun acum este una divina. Ma las condusa de puterea Universului, invat de la ea sa am incredere in propriul destin si ma bucur mai mult ca niciodata de aceasta calatorie.

Varsatorul este un semn de apa, ceea ce inseamna ca intelectul, gandirea si constiinta sunt unele dintre principalele puncte de focalizare ale acestei zodii. Energia pe care o primim in aceasta perioada ne poate ajuta sa avem parte de tot ce este mai frumos - noua nu ne ramane decat sa facem un pas in spate si sa ne bucuram de ceea ce ni se intampla.

2. Sunt in conexiune cu mine insami. Accept ceea ce simt, ceea ce traiesc. Imi permit sa fiu libera si sa traiesc cu toata fiinta mea. Nu ma mai concentrez pe lucrurile negative si permit energiei pozitive sa patrunda in viata mea.

Varsatorul are o putere incredibila de a schimba raul in bine. In aceasta perioada, fa un pas in spate si concentreaza-te mai mult pe relatia pe care o ai cu tine insati. Permite-ti sa fii tu, sa te intelegi mai bine, sa te descoperi. Renunta la toate gandurile negative pe care nu le poti controla astfel incat sa ii permiti Universului sa iti incarce spatiul de energie puternica, frumoasa, divina, transformatoare.

3. Visurile mele sunt numai si numai ale mele. Aceasta este viata mea si vreau sa o traiesc cum stiu eu mai bine. Nu mai permit nimanui sa imi spuna cum sa fiu fericita.

In aceasta perioada, Universul iti ofera posibilitatea sa traiesti un capitol cu adevarat frumos al vietii tale. Indiferent de ceea ce spun oamenii din jurul tau, alege cu sufletul. Lasa-te condusa de intuitie si permite inimii tale sa te ghideze. Va fi o perioada cu adevarat speciala.

4. Ies din zona de confort si imi traiesc viata cu bune si cu rele. Nu ma mai tem de schimbari, nu imi mai este frica de necunoscut. Sunt aici si ma bucur de ceea ce mi se intampla.

In acest sezon, Varsatorul ne ofera o putere incredibila pentru a schimba viata pe care o traim. Personalitatea excentrica a acestui semn ne da curaj si ne ajuta sa scapam de teama schimbarii. Energia unica pe care o primim ne poate transforma modul in care traim prezentul.

5. Viitorul este la un pas distanta. Imi planific viata astfel incat sa fie asa cum vreau eu sa fie.

Timpul pentru manifestare si vizualizare este acum. In aceasta perioada concentreaza-te si pe viitor - pe ceea ce simti ca isi doreste inima ta astfel incat sa poti incepe sa atragi lucrurile de care ai nevoie.

