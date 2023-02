Top 3 zodii ce stiu sa lupte pentru iubirea lor

Gaseste o persoana care depune eforturi constante in relatie, care nu se culca pe o ureche si care lupta pentru iubirea sa... si vei avea cea mai frumoasa si mai intensa poveste de dragoste.

Cu totii stim faptul ca toate relatiile, chiar si alea frumoase, ce par perfecte, necesita munca si efort continuu. Motivul? Ca toate lucrurile importante in viata, si relatiile au etape, momente, situatii complicate, impasuri si probleme. Si asta deoarece timpul ne schimba, ne transforma si ne determina sa ne schimbam ca oameni, iar legatura cu partenerul trebuie sa se adapteze si ea la ceea ce suntem.

In momentele mai putin frumoase, cand lucrurile sunt dificile si iubirea ajunge sa fie testata, exista cateva semne zodiacale care vor lupta intotdeauna pentru iubirea lor - iar aceste semne sunt cele langa care vrei sa ramai daca iti doresti o dragoste de durata.

Taur

Taurul nu este genul de persoana care sa renunte si sa plece atunci cand lucrurile devin grele. Din contra, gaseste putere interioara si lupta fara frica astfel incat sa depaseasca pana si cele mai mari furtuni. In acele momente dificile iese la iveala firea incapatanata a Taurului ce nu vrea sa renunte sub nicio forma la ce are.

Acest semn de pamant este foarte matur si are o abordare solida, lenta si constanta in relatiile pe care le are, ceea ce il ajuta sa construiasca o fundatie foarte puternica pentru relatia in care se afla, fundatie bazata pe prietenie, respect, incredere si dragoste neconditionata. Condus de planeta Venus, Taurul este si foarte fidel in dragoste si isi ofera toata inima partenerului, asa ca renuntarea nu este o optiune pe care sa o ia in calcul. Are rabdare, este perseverent si lupta pentru cel pe care il iubeste cel mai mult.

Scorpion

Nu este deloc usor sa castigi increderea unui Scorpion - cred ca toti oamenii stiu acest lucru. La urma urmei, aceasta zodie stie sa fie atenta la cele mai mici detalii si reuseste sa citeasca omul din fata sa in doar cateva secunde. Chiar si asa, odata ce i-ai castigat iubirea, Scorpionul iti va oferi tot ce are el mai frumos si va face tot posibilul ca relatia dintre voi nu doar sa functioneze, ci sa fie una presarata cu lucruri minunate la fiecare pas. Motivul? Desi pare o fire rece, de neatins, in interiorul sau este foarte vulnerabil si sensibil iar, atunci cand se conecteaza cu cineva, o face la un nivel profund.

In momentul in care relatia este amenintata, Scorpionul va lupta cu toate armele pentru a o apara. Hotarat si incapatanat, el nu se va batut decat in momentul in care obtine ceea ce isi doreste.

Capricorn

Capricornul nu face niciodata nimic pe jumatate. Daca este intr-o relatie de iubire dedicata, atunci el este devotat 100% si inca un pic partenerului de cuplu.

Capricornul este foarte atent inainte de a intra intr-un angajament pe termen lung pe plan sentimental si, pentru a isi da inima cuiva, trebuie sa fie destul de sigur ca persoana din fata lui nu joaca jocuri si este dispusa sa ii ofere tot ce isi doreste.

In momentul in care relatia de iubire intampina un obstacol, acest semn de pamant se va lupta cu toate armele sale intr-o maniera extrem de structurata si disciplinata. Totul este calculat, totul este gandit, totul este pus in aplicare dupa un plan bine structurat. Si da, va reusi sa depaseasca momentul greu si sa faca ca lucrurile sa fie din nou frumoase.

foto main conrado, Shutterstock

Vizionare placuta