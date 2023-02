Evenimentele astrologice din martie ne deschid porti magice catre fericire. Niciodata nu am mai trait ce traim acum

Martie este cunoscuta ca fiind a treia luna a anului. Cu toate acestea, numerologia colectiva din martie 2023 poarta vibratiile numarului 1, cunoscut pentru noi inceputuri, treziri spirituale si schimbari pozitive.

Sufletele noastre sunt coplesite de sentimente incredibile, in timp ce noi ne dam seama ca suntem cu adevarat norocosi. Universul a fost intotdeauna de partea noastra, numai ca pana acum nu am putut vedea acest lucru. In sfarsit, intelegem tot ce am trait, ne acceptam greselile si toate luptele pierdute si ne bucuram de un nou inceput. Lasam greul iernii in spate si pasim pe drumul colorat si vesel al primaverii. Niciodata nu am mai trait ce traim in aceste momente.

Ii spunem "Bun venit" lunii martie cu incredere in noi, liniste in suflet si fericire in inima. Timpul pare sa zboare si este incredibil cum incepem sa ne bucuram de aceasta schimbare si sa ne trezim la viata.

Martie este cunoscuta ca fiind a treia luna a anului. Cu toate acestea, numerologia colectiva din martie 2023 poarta vibratiile numarului 1, cunoscut pentru noi inceputuri, treziri spirituale si schimbari pozitive.

Cele mai importante teme ale lunii martie:

- inceputuri frumoase;

- trezire spirituala;

- abundenta si creativitate;

- energie ridicata;

- explorarea sinelui;

- ambitie, motivatie si auto-exprimare.

Acestea fiind spuse, va invitam sa vedem ce ne pregateste Universul pentru urmatoarele saptamani:

1 martie: Venus este in conjunctie cu Jupiter

Invatam sa iesim din zona de confort si sa ne bucuram de conexiunea cu oamenii din jurul nostru. Tot ce ni se intampla in aceste momente este strans legat de iubire, bucurie si abundenta spirituala. Aceste doua planete se unesc in semnul energic al Berbecului si ne aduc o oportunitate unica pentru noi toti de a ne intelege mai bine si de a avea relatii mai frumoase.

2 martie: Mercur intra in zodia Pesti

Mercur intra in Pesti, cautand sa descopere intelepciunea universala divina din interior. Suntem pe cale sa experimentam o transformare incredibila, o trezire a sinelui si o galagie incredibila a sufletului. Primim de la Univers multa intuitie, creativitate si abilitati frumoase de comunicare.

7 martie: Luna Plina in Fecioara si Saturn intra in Pesti

Luna Plina este un moment puternic pentru magie si manifestare. Energia acesteia sporeste intentiile noastre si mareste puterea de creare. Acum avem ocazia sa ne eliberam de trecut si sa luptam pentru visurile pe care le-am construit in ultima perioada.

Tot pe 7 martie, Saturn intra in Pesti, unde va ramane pana in februarie 2026. Aceste doua evenimente importante aduc schimbari esentiale in energia sufletului si in constiinta mintii. Ne dorim un echilibru armonios intre laturile practice si imaginative ale vietii si suntem incurajati sa renuntam la credintele limitate si la tiparele negative si sa imbratisam o abordare mai intuitiva si mai creativa a vietii.

15 martie: Soarele in conjunctie cu Neptun

Acesta este momentul pentru a ne conecta la puterea divina. Universul ne ofera posibilitatea de a ne extinde orizonturile actuale si a ne ajuta sa lucram mai mult la ceea ce ne dorim cu adevarat. Primim putere din partea Cosmosului pentru a face fata tuturor obstacolelor ce stau in calea succesului.

16 martie: Venus intra in Taur

In acest moment trebuie sa ne pregatim sa ne dezvoltam, sa despachetam si sa ne relaxam sufletele. Vibratia magnetica stabila si senzuala a Taurului influenteaza energia iubirii, a frumusetii si a valorilor. In timpul acestui tranzit, energiile colective s-ar putea concentra asupra crearii de stabilitate, confort si securitate.

19 martie: Mercur intra in Berbec

Pe masura ce ne aliniem la ceea ce conteaza cu adevarat, Mercur in Berbec inspira catre noi posibilitati, noi schimbari, noi transformari. Acum avem libertatea de a ne alege gandurile, atitudinile si credintele si suntem dispusi sa ne asumam riscuri pentru a ne schimba viata.

20 martie: Incepe sezonul Berbecului si are loc echinoctiul de primavara

Ziua de 20 martie marcheaza doua momente importante: Soarele intra in zodia Berbec, primul semn astrologic al horoscopului european si, in acelasi timp, are loc echinoctiul de primavara. Aceste energii reprezinta un timp de renastere, de reinnoire si un nou capitol al calatoriei noastre.

21 martie: Luna Noua in Berbec

Luna Noua in Berbec este una foarte importanta deoarece are loc a doua zi dupa inceperea sezonului Berbecului. Temele pe care sa ne focusam in urmatoarea perioada: cresterea energiei sufletului, incredere in sine, loialitate, noi angajamente sau chiar aliante, ritualuri pentru liniste.

23 martie: Pluto intra in Varsator

Pluto, planeta schimbarii si a transformarii, intra in Varsator si activeaza schimbari semnificative ale energiilor astrologice. Este pentru prima data in ultimii 15 ani cand Pluto isi schimba semnul. Suntem inspirati sa ne confruntam cu problemele pe care le avem, sa gasim rezolvari si sa ne eliberam de toate modurile vechi de gandire. Imbratisam schimbarea in toate formele ei.

25 martie: Marte intra in Rac

Dupa un tranzit plin de eveniment si foarte lung prin Gemeni, Marte intra in zodia Rac pentru a ne linisti sufletele. Urmeaza o perioada usor emotionala, in care ne indreptam atentia asupra vietii personale si a relatiilor pe care le avem cu cei la care tinem; suntem mult mai sensibili, mai atenti la nevoile celorlalti si mai dornici sa ajutam.

