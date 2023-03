Prima Luna Noua a primaverii. Mai avem la dispozitie 48 de ore pentru a profita de energia ei eliberatoare si vindecatoare

Luna Noua de pe 21 martie este o luna cu adevarat magica si are puterea a 100 de luni. Cosmosul este de partea noastra si ne deschide larg portile pentru a profita de toata energia tamaduitoare si eliberatoare pe care o ofera in aceasta perioada. Suntem presati de cronometru si mai avem la dispozitie doar 48 de ore pentru a ne bucura de toate darurile Universului din aceasta perioada.

Prima Luna a primaverii rasare pe 21 martie, imediat dupa echinoctiul de primavara si inceputului sezonului Berbecului, un nou an astrologic, ceea ce inseamna ca va aduce cu ea o energie incredibil de puternica de care ar fi bine sa profitam. Aceasta energie se face simtita cu 48 de ore inainte de aparitia Lunii Noi, este la apogeu in momentul in care Luna Noua rasare pe cerul inca intunecat al primaverii si poate fi folosita timp de 48 de ore dupa aparitia Lunii Noi.

Iata care este sfatul Universului pentru fiecare zodie in parte:

Horoscop Berbec

Acesta este un moment foarte bun pentru manifestare si reinnoire. Profita de puterea magica a Universului pentru a te detasa de trecut si a te bucura de tot ce urmeaza sa se intample in viata ta.

Horoscop Taur

Fa o lista cu visurile pe care vrei sa ti le implinesti in urmatoarea perioada si incearca sa iti faci un plan detaliat pentru fiecare dintre aceste visuri astfel incat sa te apuci de treaba si sa iti poti construi un viitor frumos, fix asa cum si-l doreste sufletul tau.

Horoscop Gemeni

Sadeste in inima ta si bucurie si in sufletul tau speranta. Universul iti ofera darul unui nou inceput. Acum se inchide un capitol si se deschide altul. Iar tu esti cea care va scrie fiecare pagina, fiecare rand, fiecare cuvant din aceasta noua aventura.

Horoscop Rac

Renunta la visurile vechi pentru a putea face loc visurilor noi. Concentreaza-te pe ceea ce se intampla aici si acum in viata ta si nu mai pierde timp pretios facandu-ti griji pentru tot ce a fost. Surprizele se vor tine lant de acum inainte.

Horoscop Leu

Deschide-ti inima si permite-i sa iubeasca cu adevarat. Deschide-ti sufletul si permite-i sa fie linistit. Este momentul sa te concentrezi mai mult pe tine, sa iti dai seama cine esti si ce te face fericita.

Horoscop Fecioara

Esti indemnata sa iti eliberezi sufletul de tot ce a trait pana acum, de toata durerea adunata in interior si de toata tristetea acumulata. Luna Noua aduce cu ea un nou inceput; inchide si tu aceste capitole dureroase si pregateste-te pentru tot ce urmeaza sa se intample.

Horoscop Balanta

Daca ai schimbari de facut, acesta este cel mai bun moment pentru a iti lua inima in dinti si a te apuca de treaba. Universul este de partea ta si te ajuta sa inlaturi din drumul tau obstacole destul de importante.

Horoscop Scorpion

Ceea ce traiesti acum nu vei mai trai niciodata. Asadar, concentreaza-te pe ceea ce esti, fa-te fericita, apreciaza ceea ce ai, iubeste oamenii din jurul tau si iubeste-te pe tine si traieste clipa. Lucrurile frumoase nu vor dura o vesnicie.

Horoscop Sagetator

Esti pregatita pentru un nou capitol al vietii tale? Universul este aici sa iti spuna ca trebuie sa te descatusezi de trecut si sa iti indrepti atentia asupra viitorului. Bucura-te de ziua de astazi in timp ce iti faci planuri pentru urmatoarea perioada.

Horoscop Capricorn

Invata sa fii recunoscatoare pentru ceea ce traiesti. Nu mai alerga dupa lucrurile de care nu ai nevoie si concentreaza-te pe tot ce este deja frumos in viata ta. Numara-ti binecuvantarile si vei intelege ca fericirea este deja in inima ta.

Horoscop Varsator

Asculta-ti intuitia si nu permite nimanui sa ia decizii in locul tau. Tu stii cel mai bine de ce ai nevoie pentru a fi fericita si ce trebuie sa faci pentru a ajunge acolo unde iti doresti. Lasa-te condusa de ce iti dicteaza sufletul.

Horoscop Pesti

Ia o pauza de la tot ce faci si indreapta-ti atentia asupra vietii personale - este momentul sa te eliberezi de vechile obiceiuri astfel incat sa poti incepe unele noi si frumoase care sa te ajute sa iti calmezi sufletul si sa aduci din nou liniste in prezentul tau.

foto main New Africa, Shutterstock

