Zodiac Chinezesc. Ce animal/zodie ești în zodiacul chinezesc în funcție de luna nașterii

Calcul zodiac chinezesc: cum să-ți calculezi zodia chinezească în funcție de data nașterii

Horoscopul chinezesc este unul dintre cele mai vechi sisteme astrologice din lume, având rădăcini adânci în cultura și tradițiile chinezești. Spre deosebire de zodiacul occidental, care se bazează pe ciclul solar, zodiacul chinezesc se bazează pe un ciclu lunar de 12 ani, fiecare an fiind reprezentat de un anumit animal. Acest sistem fascinant nu doar că ne oferă o perspectivă asupra personalității și destinului nostru, dar ne și conectează la o tradiție milenară plină de înțelepciune și simbolism.

Originile zodiacului chinezesc

Zodiacul chinezesc, cunoscut și sub numele de Sheng Xiao, își are originile în timpul dinastiei Qin, în urmă cu mai bine de 2000 de ani. Legenda spune că Buddha a chemat toate animalele la el înainte de a părăsi Pământul, dar doar douăsprezece au venit să-și ia rămas bun. În semn de recunoștință, Buddha a numit fiecare an al ciclului lunar după unul dintre aceste animale, în ordinea în care au sosit: Șobolan, Bivol, Tigru, Iepure, Dragon, Șarpe, Cal, Capră, Maimuță, Cocoș, Câine și Mistreț.

Calcul zodiac chinezesc: cum să-ți calculezi zodia chinezească în funcție de data nașterii

Pentru a-ți descoperi zodia în zodiacul chinezesc, trebuie să cunoști anul tău de naștere conform calendarului chinezesc. Acest lucru poate fi puțin complicat, deoarece anul chinezesc nu coincide cu cel occidental, începând de obicei la sfârșitul lunii ianuarie sau începutul lunii februarie.

Astrologia chinezească este considerată a fi o fuziune între mitologie și credințele tradiționale din religia chineză. La fel ca astrologia vedică, astrologia chinezească se bazează și pe pozițiile planetare, în special pe fazele Lunii. Experții în astrologie cred că semnele zodiacului chinezesc sunt asociate fiecărui an, având influență asupra personalității și trăsăturilor. Cu toate acestea, fiecare an este de asemenea legat de elemente ale zodiacului chinezesc, cum ar fi metal, apă, lemn, foc și pământ, care influențează toate semnele zodiacale chinezești. De exemplu, anul 2024 este numit anul Dragonului de Lemn, conform previziunilor astrologiei chinezești. Mulți oameni se întreabă cum să își găsească semnul zodiacal chinezesc fără ajutorul experților în astrologie. Chiar dacă sună complicat, în realitate e mult mai ușor decât îți imaginezi. O metodă simplă pentru a-ți descoperi semnul zodiacal chinezesc este să te uiți după Anul Nou Chinezesc. Anul Nou Chinezesc are loc de obicei între 21 ianuarie și 20 februarie în calendarul gregorian. În acest an, 2024, Anul Nou Chinezesc va avea loc pe 10 februarie.

Cum îți calculezi semnul zodiacal chinezesc?

În primul rând, localizează anul nașterii tale în calendarul zodiacului chinezesc. Amintește-ți, zodiacul chinezesc operează într-un ciclu de 12 ani, iar fiecare an corespunde unui anumit animal. De exemplu, dacă un copil se naște în acest an. Anul 2024 se va alinia cu animalul Dragon. Odată ce ai localizat anul nașterii tale, potrivește-l cu semnul zodiacal chinezesc corespunzător. Fiecare animal reprezintă un semn diferit, care îți va spune simbolul zodiacal. Prin urmare, dacă te-ai născut în 2024, semnul tău zodiacal chinezesc va fi Dragonul. Este esențial de remarcat că Anul Nou Chinezesc nu începe întotdeauna pe 1 ianuarie ca Anul Nou Englezesc. Se schimbă anual și de obicei cade între 21 ianuarie și 20 februarie în calendarul gregorian. Cu toate acestea, Anul Nou Chinezesc va fi sărbătorit anul acesta pe 10 februarie 2024. Lucrurile devin puțin interesante dacă te-ai născut în ianuarie sau februarie. Verifică data exactă a Anului Nou Chinezesc pentru anul nașterii tale. Semnul tău zodiacal ar putea corespunde anului anterior dacă acesta începe înainte de data nașterii tale. Acest lucru se datorează variației datei de început a Anului Nou Chinezesc.

Ce zodie/animal esti in zodiacul chinezesc? Consulta tabelul/calendarul cu zodiacul chinezesc

Zodiile în zodiacul chinezesc - principalele caracteristici

Zodia Tigru în zodiacul chinezesc

Personalitate: Tigrul este asociat cu curajul, competitivitatea și încrederea în sine. Cei născuți sub acest semn sunt adesea lideri naturali, care nu se tem să își asume riscuri și să lupte pentru ceea ce cred. Tigrii sunt independenți, energici și pasionali, dar pot fi uneori impulsivi și încăpățânați.

Soarta Tigrilor se anunță a fi una plină de provocări, dar și de oportunități. Curajul și determinarea lor le vor aduce succes în carieră și noi proiecte personale. Cu toate acestea, este important să-și gestioneze impulsivitatea pentru a evita conflictele inutile.

Zodia Iepure în zodiacul chinezesc

Personalitate: Iepurii sunt cunoscuți pentru natura lor blândă și empatică. Aceștia sunt adesea sociabili și au o abilitate naturală de a comunica eficient cu ceilalți. Iepurii sunt, de asemenea, foarte creativi și apreciază frumosul în viață. Totuși, sensibilitatea lor îi poate face vulnerabili la stres și anxietate.

Iepurii vor avea parte de o soartă plină de de introspecție și dezvoltare personală. Este un destin marcat de creativitate și relațiile personale stabile. Trebuie să fie atenți la gestionarea stresului pentru a menține echilibrul emoțional.

Zodia Dragon în zodiacul chinezesc

Personalitate: Dragonul este un simbol al puterii și al norocului în cultura chineză. Cei născuți sub acest semn sunt carismatici, ambițioși și încrezători. Dragonii au o personalitate magnetică și sunt adesea în centrul atenției. Cu toate acestea, tendința lor de a fi perfecționiști poate duce la presiune și așteptări mari.

Dragonii au parte de o soartă plină de succes. Vor atrage atenția și recunoașterea pentru munca lor, dar trebuie să fie atenți să nu se lase copleșiți de așteptările ridicate. Flexibilitatea și echilibrul vor fi esențiale pentru a-și menține sănătatea și bunăstarea.

Zodia Șarpe în zodiacul chinezesc

Personalitate: Șarpele este considerat un semn al înțelepciunii și al intuiției. Persoanele născute în anul Șarpelui sunt adesea misterioase și profunde, cu o capacitate extraordinară de a analiza și de a înțelege lumea din jurul lor. Șerpii sunt, de asemenea, foarte eleganți și rafinați, dar pot fi uneori geloși și posesivi.

Șerpii au multă claritate și dese revelații interioare. Vor descoperi noi perspective și soluții la problemele cu care se confruntă. Este important să-și gestioneze sentimentele de gelozie și posesivitate pentru a menține relații sănătoase și armonioase.

Zodia Cal în zodiacul chinezesc

Personalitate: Caii sunt cunoscuți pentru energia și entuziasmul lor. Cei născuți sub acest semn sunt independenți, muncitori și plini de viață. Ei iubesc aventura și libertatea și sunt mereu în căutarea unor noi experiențe. Caii pot fi, totuși, impulsivi și uneori lipsiți de răbdare.

Caii au destine pline de aventură și explorare. Este un semn favorabil pentru călătorii și noi experiențe care le vor extinde orizonturile. Totuși, este important să își controleze impulsivitatea pentru a evita deciziile pripite și să își dezvolte răbdarea.

Zodia Capră în zodiacul chinezesc

Personalitate: Capra este un simbol al blândeții și al creativității. Persoanele născute în anul Caprei sunt adesea sensibile și empatice, cu un puternic simț artistic. Caprele apreciază armonia și frumusețea și sunt adesea foarte generoase. Sensibilitatea lor poate duce însă la perioade de indecizie și nesiguranță.

Caprele sunt oameni care se vor bucura de realizări artistice. Vor găsi inspirație în activități creative și vor avea ocazia să își exprime talentele. Este esențial să-și depășească nesiguranțele și să ia decizii clare pentru a-și atinge obiectivele.

Zodia Maimuță în zodiacul chinezesc

Personalitate: Maimuțele sunt cunoscute pentru inteligența și adaptabilitatea lor. Cei născuți sub acest semn sunt ingenioși, curioși și mereu în căutarea cunoașterii. Maimuțele sunt sociabile și au un simț al umorului bine dezvoltat, dar pot fi uneori percepute ca neserioase sau manipulatoare.

Predicții ale destinului: Maimuțele au vieți marcate de inovație și descoperiri intelectuale. Vor găsi soluții ingenioase la problemele întâmpinate și vor excela în proiectele care necesită creativitate și gândire critică. Este important să evite comportamentele manipulative pentru a păstra relațiile bazate pe încredere.

Zodia Cocoș în zodiacul chinezesc

Personalitate: Cocoșul simbolizează onestitatea și muncitorimea. Persoanele născute în anul Cocoșului sunt de obicei foarte directe și loiale. Ei sunt harnici și perfecționiști, având o mare atenție la detalii. Cocoșii pot fi însă critici și pot avea așteptări mari de la ceilalți.

Cocoșii vor avea ocazia să își demonstreze loialitatea și integritatea. Vor excela în proiectele care necesită atenție la detalii și rigurozitate. Trebuie să fie atenți să nu devină prea critici și să încerce să își gestioneze așteptările pentru a evita dezamăgirile.

Zodia Câine în zodiacul chinezesc

Personalitate: Câinii sunt simboluri ale loialității și justiției. Cei născuți sub acest semn sunt cunoscuți pentru integritatea și onestitatea lor. Câinii sunt prieteni de încredere și sunt mereu gata să îi ajute pe ceilalți. Cu toate acestea, pot fi uneori pesimiști și anxioși.

Câinii vor avea parte de recunoaștere pentru loialitatea și onestitatea lor. Vor fi apreciați în cercul lor de prieteni și în comunitate. Este important să își gestioneze pesimismul și anxietatea pentru a-și menține sănătatea mentală și emoțională.

Zodia Mistreț în zodiacul chinezesc

Personalitate: Mistrețul reprezintă onestitatea și curajul. Persoanele născute în anul Mistrețului sunt sincere, generoase și curajoase. Ei sunt foarte muncitori și au o mare dorință de a avea succes. Totuși, încrederea lor în ceilalți îi poate face vulnerabili la dezamăgiri.

Acești nativi au mult curaj și determinare. Vor avea ocazia să își arate generozitatea și să își consolideze relațiile de încredere. Este esențial să fie prudenți în relațiile cu ceilalți pentru a evita dezamăgirile.

Zodia Șobolan în zodiacul chinezesc

Personalitate: Șobolanul este asociat cu inteligența și adaptabilitatea. Cei născuți sub acest semn sunt descurcăreți, curioși și plini de resurse. Șobolanii au o abilitate naturală de a găsi soluții la probleme și de a se adapta la situații noi. Uneori, pot fi percepuți ca oportuniști și manipulativi.

Șobolanii sunt nativi cu o mare putere de adaptare. Vor găsi soluții rapide la provocările cu care se confruntă și vor excela în situații care necesită gândire strategică. Este important să evite comportamentele oportuniste pentru a menține relații sănătoase și autentice.

Zodia Bivol în zodiacul chinezesc

Personalitate: Bivolul simbolizează hărnicia și determinarea. Persoanele născute în anul Bivolului sunt cunoscute pentru răbdarea și puterea lor de muncă. Ei sunt de încredere, loiali și foarte dedicați. Cu toate acestea, pot fi încăpățânați și rigizi în gândire.

Viețile acestor nativi sunt definite de stabilotate și pregres permanent. Munca lor asiduă va fi răsplătită, iar determinarea lor îi va ajuta să își atingă obiectivele. Trebuie să fie deschiși la noi perspective și să evite rigiditatea în gândire pentru a-și atinge potențialul pe deplin.

Compatibilitate pentru zodiile chinezești

Tigru

Compatibil cu: Cal, Câine

Tigrul și Calul împărtășesc un spirit liber și aventurier, ceea ce îi face parteneri ideali în explorarea lumii și în viața socială. Tigrul și Câinele se înțeleg bine datorită loialității și curajului comun, formând o echipă solidă și de încredere în fața provocărilor.

Iepure

Compatibil cu: Capră, Porc

Iepurele și Capra împărtășesc sensibilitatea și aprecierea pentru frumos, având o conexiune profundă și armonioasă. Iepurele și Porcul sunt compatibili datorită naturii lor blânde și empatice, creând un mediu cald și sprijinitor în relația lor.

Dragon

Compatibil cu: Maimuță, Cocoș

Dragonul și Maimuța se potrivesc datorită inteligenței și ambiției lor, având o relație dinamică și stimulativă. Dragonul și Cocoșul împărtășesc dorința de perfecțiune și succes, ceea ce îi ajută să se sprijine reciproc în atingerea obiectivelor.

Șarpe

Compatibil cu: Cocoș, Bivol

Șarpele și Cocoșul se completează prin înțelepciune și atenție la detalii, formând o echipă bine echilibrată și eficientă. Șarpele și Bivolul împărtășesc determinarea și răbdarea, construind o relație stabilă și durabilă.

Cal

Compatibil cu: Tigru, Capră

Calul și Tigrul se potrivesc prin energia și dorința lor de aventură, creând o relație plină de entuziasm și activitate. Calul și Capra au o compatibilitate bună datorită naturii lor sociabile și creative, aducând inovație și bucurie în viața de zi cu zi.

Capră

Compatibil cu: Iepure, Cal

Capra și Iepurele se înțeleg bine datorită sensibilității și creativității lor, formând o conexiune emoțională profundă. Capra și Calul împărtășesc natura sociabilă și iubirea pentru frumos, aducând armonie și înțelegere în relație.

Maimuță

Compatibil cu: Dragon, Șobolan

Maimuța și Dragonul se potrivesc prin inteligența și ambiția lor, având o relație competitivă și provocatoare. Maimuța și Șobolanul împărtășesc descurcăreața și curiozitatea, fiind mereu în căutare de noi experiențe și cunoștințe.

Cocoș

Compatibil cu: Șarpe, Dragon

Cocoșul și Șarpele se completează prin înțelepciune și atenție la detalii, formând o echipă puternică și riguroasă. Cocoșul și Dragonul împărtășesc dorința de perfecțiune și succes, susținându-se reciproc în realizarea ambițiilor.

Câine

Compatibil cu: Tigru, Cal

Câinele și Tigrul se înțeleg bine datorită loialității și curajului comun, formând o relație de încredere și protecție. Câinele și Calul împărtășesc natura lor harnică și energică, colaborând eficient în atingerea scopurilor comune.

Mistreț

Compatibil cu: Iepure, Capră

Mistrețul și Iepurele se potrivesc prin natura lor blândă și empatică, creând un mediu liniștit și suportiv. Mistrețul și Capra împărtășesc sensibilitatea și aprecierea pentru frumos, aducând armonie și bunăstare în relație.

Șobolan

Compatibil cu: Dragon, Maimuță

Șobolanul și Dragonul se potrivesc prin inteligența și ambiția lor, având o relație plină de provocări și realizări. Șobolanul și Maimuța împărtășesc descurcăreața și curiozitatea, fiind mereu în căutare de noi aventuri și cunoștințe.

Bivol

Compatibil cu: Șarpe, Cocoș

Bivolul și Șarpele împărtășesc determinarea și răbdarea, construind o relație solidă și de durată. Bivolul și Cocoșul se completează prin muncitorime și atenție la detalii, colaborând eficient pentru a atinge succesul.

Zodiacul chinezesc ne oferă o perspectivă profundă asupra personalităților noastre și a relațiilor cu ceilalți. Indiferent de zodia în care te afli, fiecare semn are trăsături unice care contribuie la complexitatea și frumusețea vieții. Descoperindu-ți zodia și înțelegând caracteristicile și compatibilitățile, poți naviga mai ușor prin provocările și oportunitățile vieții.

foto interior și prima pagină kotoffei/ Shutterstock