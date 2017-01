Un articol de

Corporatist pasionat de exceluri pe timp de zi, astrolog pierdut in stele by night. Peste cu ascendent in Varsator si Marte in Berbec. Pentru a-mi pastra apretul jobului de zi aleg sa va citesc viitorul sub protectia colantilor de super-erou.

Cazi prada tentatiilor si faci gaura-n buget sau mergi la shopping mai degraba de nevoie si esti un exemplu de cumpatare? Afla cum iti influenteaza astrele stilul de a cheltui.

Foto: Tiplyashina Evgeniya, Shutterstock

Berbec

Te arunci cu capul inainte si cand vine vorba de cumparaturi. Esti prima care da navala-n magazine cand sunt reduceri si-ti umpli sacosa cu lucruri care a doua zi nici nu-ti mai plac. Esti in stare sa cheltuiesti mici averi pe piese vestimentare unicat sau ca sa fii tu prima care poarta ultimul racnet de pantofi din colectia lansata ieri!

Taur

Banii sunt foarte importanti pentru tine si-i cheltuiesti cumpatat, nu-i arunci pe chilipiruri sau pe obiecte de care n-ai nevoie, doar de dragul de a le cumpara. Totusi, iti place sa investesti in achizitii de calitate, asa ca s-ar putea sa scoti mult din buzunar pentru o rochie eleganta, un vin de colectie sau un cadou de neuitat.

Gemeni

Iti place sa-ti innoiesti permanent garderoba si esti mereu la curent cu noutatile vestimentare. Ce daca mai ai o pereche de botine cam la fel, daca ai pus mana pe unele cu tocul patrat, asa cum se poarta iarna asta, le iei acasa! Esti o foarte buna sfatuitoare in materie de moda si pentru prietenele tale, asa ca e o placere sa iasa omul cu tine la cumparaturi.

Rac

Mai degraba cumperi lucruri pentru cei dragi, decat pentru tine. O iei la pas prin magazine ca sa-ti cumperi ghetele de iarna de care ai nevoie si cheltuiesti banii pe haine pentru sot sau jucarii pentru copii. Decoratiunile de sarbatoare sunt punctul tau vulnerabil, asa ca in perioada urmatoare pe ele s-ar putea sa ti se duca toti banii.

Leu

Sa cumperi cadouri e un chin, pentru ca toate lucrurile frumoase care-ti pica in mana le-ai vrea pentru tine, nu pentru altii. Faci daruri scumpe, alese pe spranceana! Iti place sa iesi in evidenta si sa primesti laude cu duiumul, asa ca de sarbatori exista riscul sa cheltuiesti pana la ultimul leu pe tinute spectaculoase. Hainele sunt slabiciunea ta. Cu cat mai nonconformiste, cu atat mai bine!