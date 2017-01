E drept, un barbat indragostit nu prea poate fi „furat“. Cu toate astea, chiar si cele mai unite cupluri se destrama daca momentele de cumpana le prind cu garda jos. Iar ispite sunt la tot pasul. Iubitului tau ii da tarcoale vreo colega suspect de prietenoasa sau o prietena cam bagacioasa? Fii cu bagare de seama mai ales daca rivala apartine uneia din zodiile de mai jos. Pentru nativele acestor semne, viata amoroasa ocupa un loc important, iubesc intens si nu se dau in laturi de la a-ti „sufla“ barbatul, daca li se aprind calcaiele dupa el.

4 zodii de femei cuceritoare

Berbec

Le place adrenalina si traiesc la maximum fiecare clipa de pasiune, asa ca pentru femeile Berbec starea civila a barbatului pe care si-l doresc nu e neaparat un impediment in calea cuceririi lui.

Se bucura de ceea ce au aici si acum, fara sa se gandeasca prea mult la viata dubla pe care o duce el. Totusi, nativele urasc sa piarda si nu accepta niciodata locul doi, asa ca odata patrunse in patul partenerului tau, iti folosesc toata energia pentru a-l cuceri iremediabil. Nu au remuscari daca barbatul pune punct pentru ele unei relatii solide, care dureaza de ani buni, dimpotriva, o vor considera o reusita personala. Si asta nu inseamna ca au de gand sa ramana alaturi de el toata viata, fiindca pe cat de repede se aprind, pe atat de repede se plictisesc.

Scorpion

Se spune ca ii banuim pe ceilalti mai ales de greselile pe care noi le-am face daca am fi in locul lor. Iar femeile Scorpion sunt excesiv de geloase, semn ca stiu exact cat e de usor sa te lasi dus de val si sa calci stramb. Atunci cand pun ochii pe un barbat, nativele isi folosesc toate farmecele si nu se lasa pana nu-l vad prins in mrejele lor. Daca se intampla ca el sa fie deja intr-o relatie, partenera e considerata doar un obstacol lesne de inlaturat. Iar posesivitatea (si dragostea, nu in ultimul rand, fiindca nativele iubesc profund) le impiedica sa-si lase masculul sa plece din bratele lor iubitoare in patul altcuiva. Femeia Scorpion e de genul de femeie care il pune sa aleaga, nu se va complace sa fie roata de rezerva. Si pasionala cum e, are sanse de castig. Fii precauta!