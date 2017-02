Astrologii Astrodestin.ro te ajuta sa descoperi care este activitatea ideala pentru tine de Valentine's Day.

Zodiacul floral ne da indicii legat de profilul romantic al fiecarei persoane si de preferintele sale in dragoste. Tie ce fel de Valentine’s ti-ar place sa ai: visezi la o cina la un restaurant elegant sau o seara in intimitate la lumina lumanarilor? Citeste in continuare si descopera ce activitate de Valentine’s Day ar fi ideala pentru tine.

Sunt noua semne zodiacale in Zodiacul Floral: Floarea soarelui,Bujorul, Papucul Doamnei, Albastreaua, Irisul, Macul, Orhideea, Margareta si Trandafirul.

Floarea Soarelui - Persoanele nascute in data de 1, 10, 19, 28

Esti o persoana optimista. In ciuda dificultatilor pe care viata ti le-ar aruncat in cale, ti-ai pastrat coloana vertebrala si tii capul sus cu demnitate. Incerci sa zambesti in calea dificultatilor deoarece fiecare zi este un nou inceput in care ceva bun se poate intampla in viata ta.

Esti recunoscatoare pentru orice lucru mic pe care altii il fac pentru tine. De Valentine’s Day te multumesti cu o felicitare, un sarut si un “Te iubesc” soptit la ureche de barbatul de care esti indragostita. Te bucuri de orice activitate pe care o alege iubitul tau pentu aceasta zi; pentru tine cel mai important este ca petreceti timp impreuna ca sa sarbatoriti aceasta zi speciala.

Totusi, ai o fantezie secreta: ti-ar place un masaj senzual cu ulei cald, pe tot corpul tau. Incearca sa ii sugerezi iubitului tau, poate fantezia ta va deveni realitate!

Bujorul - Persoanele nascute in date de 2, 19, 20, 29

Esti o persoana vesela, increzatoare, care este gata de orice sacrificii pentru cei dragi. Crezi in dragostea adevarata si in faptul ca o relatie de cuplu devine mai buna o data cu trecerea timpului.

De Valentine’s Day ti-ar place o activitate care include muzica, deoarece muzica poate exprima sentimente ce nu se pot spune in cuvinte. Probabil ai deja o melodie preferata care descrie cum nu se poate mai bine povestea voastra de dragoste.

Pentru Valentine’s Day o activitate potrivita pentru tine este sa iesiti la o seara de Karaoke, ca sa canti impreuna cu persoana iubita. Daca va place la ambii sa dansati, iesiti la un club de salsa. Muzica latino va va cuprinde in spiritul ei pe amandoi.