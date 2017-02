Corporatist pasionat de exceluri pe timp de zi, astrolog pierdut in stele by night. Peste cu ascendent in Varsator si Marte in Berbec. Pentru a-mi pastra apretul jobului de zi aleg sa va citesc [ ]

Pe vremuri, fetele nemaritate invocau Luna plina ca sa-si gaseasca mai repede ursitul, iar daca scoteai banii din portofel si ii aratai Lunii noi, se credea ca se vor inmulti cu repeziciune. Astazi, nu se mai practica astfel de ritualuri magice, insa influenta cresterii si descresterii lunii asupra fizicului si psihicului uman este o certitudine. Afla cum sa o folosesti in favoarea ta!

Fazele lunii si influenta lor asupra fizicului si psihicului tau

Foto: Igor Zh., Shutterstock

Luna noua

Conjunctia dintre Soare si Luna, adica acel moment in care Luna se afla intre Soare si Pamant, iar discul ei nu se vede, se numeste luna noua. E foarte prielnica inceputurilor de orice fel. Relatii noi, iubiri noi, joburi noi, proiecte noi, toate au mai multe sanse de reusita daca sunt demarate in aceasta faza a lunii. Chiar si un nou stil de viata poate fi adoptat acum, o cura slabire va da rezultate rapid (arderile sunt intensificate), un nou abonament la sala are toate sansele sa fie fructificat. E un moment prielnic sa te tunzi, parul va fi revigorat si sanatos. Daca vrei sa te lasi de fumat, sa elimini carnea sau dulciurile din meniu, sa renunti la alcool, tot luna noua iti este aliat.

Luna plina

Cand e luna plina, Soarele este in opozitie cu Luna, Pamantul aflandu-se la mijloc, intre cele doua astre. Multe persoane se plang de insomnii, irascibilitate crescuta, migrene in aceste nopti fermecatoare. Toate emotiile sunt traite mai intens, sensibilitatea este la cote maxime, te simti vulnerabil, plangi usor, suferi mai mult si iubesti, parca, mai profund, dar si urasti mai cu foc. Daca iti faci griji pentru un proiect nefinalizat, il poti incheia cu succes in preajma lunii pline. In schimb, nu se recomanda sa iei decizii importante si nici sa te ostenesti cu munca, fiindca te epuizezi usor. E o perioada in care nu ti-e la-ndemana sa slabesti, ba chiar s-ar putea sa te simti un pic mai pufoasa, pentru ca luna plina influenteaza retentia de lichide in organism. Alcoolul, tutunul si cafeaua trebuie reduse drastic in aceste zile.