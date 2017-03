Poate ca nu sexul tine o relatie, dar cu siguranta dozele de oxitocina eliberate in momentul magic fac mai mult decat cea mai buna terapie de cuplu. Degeaba e frumos, galant si devreme acasa, daca nu stie sa te poarte pe culmile placerii. Cat e de grabit si neatent sau dimpotriva, tandru si pasional, depinde si de astre!

Horoscop erotic: cum se comporta in pat in functie de zodie

Foto: bezikus, Shutterstock

Berbec

E foarte senzual, adora sexul si l-ar face de mai multe ori pe zi, doar ca se grabeste si in dormitor, ca-n viata. Nu prea ii sta mintea la preludiu, te dezbraca in doi timpi si trei miscari si trece la actiune. Trebuie sa-l domolesti si sa-i ceri sa aiba rabdare. Ca de energie nu duce lipsa!

Taur

Tine de orgoliul barbatului Taur sa isi multumeasca sexual partenera. Placerea ta i se pare incitanta si nu se simte implinit daca tu nu esti. Cu toate astea, nu e foarte activ sau inventiv in pat, asa ca daca-ti doresti mai mult decat pozitia misionarului, tu trebuie sa-l tragi de maneca!

Gemeni

Unul dintre cei mai buni amanti, Geamanul te cucereste iremediabil in dormitor. Sigur pe el, ii place sa experimenteze si sa ofere placere intensa, nu doar sa se bucure de ea. Nicio partida nu seamana cu alta, se joaca si exploreaza cu inflacarare pozitii si zone erogene noi.

Rac

Nu va face sex decat atunci cand atasamentul emotional e destul de puternic. S-ar putea sa aiba trac la inceput, dar ai incredere in el: barbatul Rac este foarte empatic in viata amoroasa. O sa te duca in al noulea cer de fiecare data cand ajunge in patul tau, mai ales ca sa te faca dependenta de el.

Leu

Si in pat ii place sa domine, sa demonstreze ca este regele... sexului. Vrea sa te poarte cu orice pret pe culmile extazului si o va face, indiferent cat trebuie sa transpire pentru asta. Nicio nebunie nu i se pare prea mare intre asternuturi, cu exceptia sexului oral, pe care ar vrea doar sa-l primeasca.

Fecioara

Pentru Fecioare sexul e lipsit de zvac si poate fi de-a dreptul plictisitor. Il considera mai degraba o datorie conjugala, o chestiune fiziologica. Si pun foarte mare pret pe detalii. Trebuie sa fii perfect epilata, parfumata, ce mai, impecabila atunci cand ajungi in patul lui, altfel se stinge orice elan.