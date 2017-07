Se spune ca persoanele nascute ziua sunt extrovertite si energice, iar cele nascute noaptea, introvertite si romantice. Mai mult decat atat, in momentul in care ai venit pe lume, o planeta anume domina bolta cereasca. Este planeta care te guverneaza si te ghideaza ulterior pe drumul vietii. Afla care dintre planetele Sistemului Solar iti corespunde in functie de intervalul orar in care te-ai nascut si care dintre trasaturile tale i se datoreaza.

Planeta care iti influenteaza destinul

Foto: Vadim Sadovski, Shutterstock

20.00 - 22.00 Soarele

Ai incredere in tine, esti o persoana comunicativa, prietenoasa, generoasa, corecta chiar si cu aceia pe care nu-i ai la suflet. Dai dovada de loialitate in orice context si nu porti ranchiuna. Multi vin la tine sa-i ajuti sau sa iti ceara sfaturi. Ai un impact puternic asupra oamenilor din jur.

22.00 - 24.00 Luna

Luna guverneaza sentimentele, iar tu esti hipersensibila, empatica si creativa. Iti place sa-i protejezi pe ceilalti si suferinta din jur te impresioneaza profund. Ai un simt matern bine dezvoltat si esti un foarte bun consilier. Visezi de multe ori cu ochii deschisi si ai tendinta sa traiesti in trecut.