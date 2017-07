Ai dreptate, absolut toti barbatii fug de control cat vad cu ochii, nu doar unii dintre ei. Numai ca, pentru cei nascuti in zodii de aer, interogatoriile si geloziile inseamna pur si simplu moartea pasiunii.

Zodii de barbati pe care sa nu incerci sa ii controlezi

„Unde pleci?“, „De unde vii?“, „Cine era la telefon?“ par intrebari banale. Pot ascunde pur interes, nedumerire, curiozitate, nu neaparat neincredere, grija sau gelozie. Nu si daca esti iubita unui barbat dintr-o zodie de aer. Pentru ei, lista de semnificatii se scurteaza mult. Orice explicatie pe care sunt nevoiti sa o dea suna a verificare si motiv de cearta. Gemenii, Balantele si Varsatorii, caci despre ei este vorba, sunt zodii foarte independente. Si foarte usor isi simt libertatea amenintata. Nu incerca sa-l ingradesti in niciun fel, iar daca esti genul de femeie care trebuie sa stie ce face partenerul in fiecare clipa, mai bine va vedeti din timp fiecare de propriul drum. Ca sa ramaneti impreuna, trebuie sa faceti amandoi compromisuri in numele iubirii.

Gemeni

Iubeste cu pasiune, nu te scapa din ochi o clipa, iti cauta prezenta la orice ora. In dormitor, e un amant desavarsit. Imediat te face sa-ti pierzi mintile, sa te indragostesti nebuneste si il vrei doar pentru tine pentru totdeauna. Insa Gemenilor le place sa se distreze, sa experimenteze, sa iasa cu prietenii, nu poti astepta de la ei sa stea inchisi cu tine intr-o colivie toata viata. Oricat de mult te-ar iubi, la spatiul personal tin cu dintii. Nu renunta cu usurinta la statutul de burlac si nu te gandi sa-l grabesti sa faca pasul cel mare. Cu cat esti mai posesiva si mai inflacarata, cu atat devine el mai rece si distant.