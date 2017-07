Astrologie: Horoscopul lunii august pentru toate zodiile

Eclipsa de luna in Varsator din 7 august si cea cea de soare in semnul Leului din 21 august ne vor aduce batalii aprige in suflet. Ne zbatem sa luam decizii care sa nu raneasca pe nimeni, nici pe cei dragi, nici orgoliul propriu. Vrem sa fim liberi, independenti, dar si apreciati, intelesi, iubiti. Nu stim daca sa dam castig de cauza ratiunii, intuitiei sau sentimentelor si se impune sa reconsideram unele principii la care tineam mult. Incepand cu 12 august Mercur e retrograd si pune piedici proiectelor noi, dar spre finalul lunii curajul si spiritul de initiativa aduc castig de cauza nativilor care stiu ce vor si lupta pentru asta.

Horoscop luna august 2017 pentru fiecare zodie

Horoscop august Berbec – noi perspective

Niciodata nu ti-a placut sa ramai in umbra, dar luna asta tii cu tot dinandinsul sa iesi in evidenta, sa fii observata si laudata. Simti ca e momentul sa schimbi macazul si sa-ti indrepti toata energia in directia care te face sa vibrezi, sa te simti implinita, fie ca e vorba de un hobby, de un job sau de o persoana. Doar n-ai decat o viata, merita sa-ti urmezi visul! Nu lasa efortul si tensiunea sa se acumuleze, altfel vei deveni irascibila si de neinteles pentru cei din jur. S-ar putea sa primesti o suma de bani pe care n-o asteptai, dar care pica la tanc.