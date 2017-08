Sarbatorim si vorbim despre anul nou, anul nou chinezesc, anul nou pe stil vechi. Exista insa si un alt an despre care se vorbeste mai putin in media si anume anul galatic. Conform inteleptilor, pe 26 iulie 2017 am intrat intr-un nou an galatic.

Este vorba de "Anul Semintei de Cristal Galben", o perioada benefica pentru sinergie pozitiva si expansiune, concentrarii asupra evolutiei holistice si descoperirii si manifestarii potentialului nostru divin.

Este o perioada propice in care sa ne conectam cu propria noastra intelepciune interioara si sa devenim instrumente constiente ale unei ordini superioare.- fie ca este vorba de orasul in care locuiesti, interese comune, cauze sau domenii de activitate. Aceasta tendinta se manifesta deja in comunitatea autorilor indie din SUA din care fac si eu parte, ai carei membrii ajuta si ofera valoare comunitatii inainte de toate. In Romania, organizatii precum "Let's Do It Romania" sunt un bun exemplu in acest sens. Energia noului an galactic sustine efortul comun prin care mai multe persoane isi unesc talentul, expertiza, cunostintele, efortul.

Culoarea acestui an este galbenul. Galbenul este si culoarea chakrei plexului solar, Manipura, care este centrul nostru de forta, guverneaza stima noastra de sine si actioneaza ca o baterie care stocheaza energia care ne ajuta sa trecem prin momente si perioade dificile. Plexul solar te avertizeaza atunci cand ceva nu este benefic pentru tine sau iti da unda verde. Este fundatia corpului mental, instrumentul prin care te conectezi la energia oamenilor si locurilor.