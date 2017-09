Cand e vorba despre cele mai critice, egoiste sau rautacioase femei din zodiac, Fecioara se regaseste cam in fiecare top. Se spune despre ea ca e mereu nemultumita, ca nimeni nu-i poate face pe plac. Fecioarele sunt insa mult mai sensibile decat par, sau, mai bine zis, decat lasa sa se vada. Si au mai multe calitati decat defecte.

Foto: Shutterstock By Jozef Klopacka

Femeia Fecioara sufera in tacere

Fecioarelor nu le place sa-si expuna viata personala. Cand au o problema, prefera s-o rezolve singure si lasa impresia ca toate-s bune si frumoase, chiar si atunci cand au sufletul rupt in bucati. Introvertite si destul de timide, isi internalizeaza trairile de teama sa nu para vulnerabile, iar gandul ca cineva rauvoitor ar putea sa profite de situatia lor delicata nu le da pace. Chiar si cand se destainuie cuiva apropiat, ii prezinta versiunea cenzurata, indulcita a lucrurilor, pentru a pastra aparentele si a nu trezi sentimente de mila.

Sunt loiale

Sentimentele Fecioarelor sunt constante, se cimenteaza greu si nu se schimba usor. Chiar daca nu e casatorita, nu e mai putin grijulie si fidela decat o sotie credincioasa. Are standarde inalte si asteapta aceeasi loialitate in schimbul devotamentului ei. Odata ce a spus da unui angajament, poti baga mana-n foc pentru fidelitatea ei. Seriozitatea si principiile stricte ar impiedica-o sa calce stramb, atat in viata intima, cat si in cea profesionala. Insa daca se intampla sa fie neglijata, dezamagita si sa se indragosteasca de altcineva, niciun act nu o va convinge sa ramana langa sotul pentru care nu mai simte nimic.