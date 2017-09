Adunand cifrele care-ti alcatuiesc ziua nasterii si reducandu-le la una singura, rezulta Numarul Psihic 5. Denumit astfel de numerologi, isi pune amprenta asupra ta si te influenteaza pe tot parcursul vietii.

Daca ai numarul psihic 5, te guverneaza planeta Mercur

foto: rayjunk, Shutterstock

Excelezi pe plan intelectual, esti o ganditoare, dar in acelasi timp sensibila, delicata si blanda. In fiecare clipa in mintea ta e o avalansa de idei, care mai de care mai interesante si acaparante.

Tocmai de aceea, esti foarte spontana si te razgandesti din senin, in functie de context. Nu-ti place sa faci planuri pe termen lung. Ti se intampla la fel si in privinta oamenilor pe care-i intalnesti. Rar gasesti pe cineva de care sa te lege o prietenie pe viata, pentru ca pe cat de usor iti faci prieteni, pe atat de usor renunti la ei.

te integrezi rapid cand iti schimbi locul de munca.

Te preocupa viata profesionala si te remarci in cariera pe care o alegi. Nu te descurajeaza nici criticile, nici esecurile.

Esti foarte intuitiva si percepi nuantele oricarui cuvant pe care ti-l adreseaza cineva, ba chiar si privirile si gesturile poti sa le interpretezi din prima. Gandesti matur si ai o logica impecabila.

Iti place sa calatoresti si alegi sa-ti petreci concediile in mijlocul naturii. Te bucuri de viata la maximum, iti place sa te ingrijesti de propria sanatate, faci miscare, te straduiesti sa mananci corect, de aceea te imbolnavesti rar si traiesti mult.