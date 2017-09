Adunand cifrele care-ti alcatuiesc ziua nasterii si reducandu-le la una singura, rezulta Numarul Psihic 4. Denumit astfel de numerologi, isi pune amprenta asupra ta si te influenteaza pe tot parcursul vietii.

Esti dominata de Rahu, nodul Lunar Nord, cel care reprezinta misiunea karmica din aceasta viata

foto: POPimage, Shutterstock

Schimbarea este singura constanta a destinului tau. Nu doar ca traiesti situatii incerte, variate, care nu-ti ofera prea multa siguranta pe termen lung, dar aceasta caracteristica se reflecta si in firea ta: esti adesea schimbatoare, suspicioasa, rebela, iti lipseste stabilitatea emotionala.

Ai multe hopuri de trecut in viata, multe obstacole, suisuri si coborasuri si trebuie sa te feresti de dezbinare, caci este un risc ce te pandeste mereu din umbra. Intotdeauna cineva este impotriva ta si te critica. Poate si pentru ca esti independenta, irascibila, nesupusa si mereu gata de atac. Orice regula care ti-e impusa o vei incalca la un moment dat. In plus, nu de putine ori intentiile tale sunt intelese gresit de cei din jur.

Desi iti plac linistea si echilibrul, nu se stie cum se face ca nu le poti pastra prea mult., pe care stii sa le argumentezi impecabil, lucru care iti atrage multe antipatii.

Esti foarte practica, bine organizata, de ajutor pentru altii, mai ales din postura de lider. Cand primesti o misiune, o executi fara cusur.

Adori mancarea buna si lucrurile de calitate, pentru care nu te uiti cat scoti din buzunar. Nu aduni, in general, mari averi, tocmai pentru ca iti place sa te bucuri de clipa. Te simti bine aici si acum, oircat te-ar costa asta.