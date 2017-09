Viata sentimentala este in prim plan inca de la inceputul lunii. Jupiter intra in Scorpion, iar Conjunctia Marte-Venus in semnul Fecioarei leaga dragostea de viata profesionala, deci sa nu te miri daca ti se aprind calcaiele dupa sef sau daca vreun coleg de serviciu iti face ochi dulci. In orice caz, daca esti singura incepi sa simti tot mai pregnant lipsa unui partener si te gandesti serios la o relatie, iar daca esti deja cu cineva, apreciezi tot mai mult partile bune ale vietii in doi. Romantismul este favorizat.

Horoscopul dragostei luna octombrie 2017

Horoscop dragoste octombrie Berbec



foto: ladyphoto, Shutterstock

E o perioada in care s-ar putea spune ca se cerne graul de neghina pe plan sentimental pentru Berbeci. Daca esti cu cineva din motive pragmatice, legate de locuinta, de bani, de locul de munca, lucrurile s-ar putea sa se zguduie din temelii si chiar sa se darame. La fel, daca ai adunat prea multe nemultumiri legate de partener. Dar cuplurile care se iubesc cu adevarat par sa se inteleaga mai bine ca oricand. Relatiile sincere se sudeaza, iar in doi gasiti raspuns la orice intrebare.