Horoscop financiar: zodii cu noroc la bani in 2018

Berbec

Facturi de platit, rate de acoperit, visuri de implinit... Poate iti doresti masina, un parfum bun, un concediu de vis, o nunta frumoasa sau pe toate la un loc. Lucruri pe care le tot amani pentru vremuri mai bune. Avem vesti: in 2018 astrele de dovedesc ingaduitoare pe plan financiar. Afla daca norocul tine cu tine!



Inceputul anului nu e de invidiat, va trebui sa-ti impui cateva restrictii. Insa lipsurile nu te vor afecta in niciun fel daca iti faci niste calcule simple si renunti la cumparaturile extravagante si inutile, in favoarea celor pe care chiar nu le poti amana. Per ansamblu, in a doua jumatate a anului nu duci lipsa de bani, ba chiar ii castigi cu usurinta, totul e sa nu-i cheltuiesti nesabuit. N-ar fi prima oara cand iti aluneca printre degete. Daca vrei sa cumperi un imobil sau un teren, e indicat sa amani tranzactiile pana prin luna noiembrie.