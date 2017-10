Stim ca zodiacul european are 12 zodii, corespunzatoare, cu aproximatie, fiecarei luni din an. Exista sau nu a 13-a zodie despre care se vorbeste in ultimii ani si daca da, cum ne influenteaza?

Conform lui Parke Kunkle, astrolog, al 13-lea semn zodiacal s-ar afla intre Scorpion si Sagetator si s-ar numi Ophiuchus. NASA a confirmat ca, in urma unei modificari lente in procesul de rotatie a Pamantului, efectul ar fi fost decalarea celor 12 semne zodiacale, astazi constelatiile nemaifiind pozitionate ca in urma cu 3000 de ani, cand au fost inventate de babilonieni. E, se pare, un lucru stiut nu doar de cativa ani, de cand a fost facut public, ci de secole intregi si determinat de schimbarea treptata a pozitiei Pamantului in raport cu Soarele.

Ce zodie esti, de fapt?

Noului semn zodiacal, Ophiuchus (care se traduce „omul cu sarpele“), i-ar apartine cei nascuti in intervalul 29 noiembrie - 17 decembrie. Astfel, celelalte zodii ar fi ordonate diferit fata de cum le stim si, bineinteles, ar cuprinde perioade un pic decalate. Daca te stiai Berbec, e posibil sa fii Pesti, iar daca te stiai Rac, noul calcul te incadreaza, poate, printre nativii Gemeni. Dupa cum urmeaza:

Capricorn: 19 ianuarie – 15 februarie

Varsator: 16 februarie – 11 martie

Pesti: 12 martie – 18 aprilie

Berbec: 19 aprilie – 13 mai

Taur: 14 mai – 19 iunie

Gemeni: 20 iunie – 20 iulie

Rac: 21 iulie – 9 august

Leu: 10 august – 16 septembrie

Fecioara: 17 septembrie – 30 octombrie

Balanta: 31 octombrie – 22 noiembrie

Scorpion: 23 noiembrie – 28 noiembrie

Ophiuchus: 29 noiembrie – 17 decembrie

Sagetator: 18 decembrie – 18 ianuarie

O poveste interesanta

Conform mitologiei, Ophiucus era fiul zeului Apollo. Fiind un vindecator puternic, capabil chiar sa invie mortii, i-a atras atentia si antipatia lui Hades, zeul Infernului, care a intervenit la zeul suprem, Zeus, pentru a scapa de el. Dupa ce a fost ucis printr-un fulger, Ophiucus a capatat loc de cinste printre stele, atribuindu-i-se numele unei constelatii.