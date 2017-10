Se spune ca ochii sunt oglinda sufletului. Impreuna cu ei, forma nasului, a barbiei, a gurii, arcuirea sprancenelor si toate celelalte trasaturi ale fetei te transforma intr-o carte deschisa pentru cei initiati in arta citirii chipului.

Cu mii de ani in urma, se credea cu tarie ca trasaturile dizgratioase sunt semnul blestemului zeilor si al urateniei interioare, in vreme ce un chip armonios apartinea fara doar si poate unui om binecuvantat cu daruri sufletesti alese. Mai tarziu, aceste trasaturi faciale au fost interpretate in felurite moduri de psihologi si terapeuti.

Limbajul fetei: fiziognomia iti devaluie secretele celor din jur

Conform fiziognomiei, o arta straveche, cu origini, se pare, chinezesti, ajunsa la apogeu in secolul al XIX-lea, pur si simplu analizand caracteristicile chipului unui om, poti face corelatii care sa-ti dezvaluie caracterul si personalitatea lui, cat este de calm, generos, iubitor sau inteligent. Unii oameni de stiinta au negat ferm aceste ipoteze, sustinand ca trasaturile personalitatii nu au nicio legatura cu aspectul fizic. Altii sustin in continuare ca anumite calitati, defecte sau aptitudini ne sunt inscrise pe chip si devin din ce in ce mai vizibile pe masura ce imbatranim. Desigur, e vorba de predispozitii care pot fi controlate, intr-o masura mai mare sau mai mica. Invata sa le descifrezi pe cele mai evidente!

OCHII

foto: Dmitrijs Dmitrijevs, Shutterstock

Ochii albastri denota emotivitate, blandete, sinceritate, profunzimea ideilor.

Ochii caprui sunt ai persoanelor amabile, comunicative, sociabile.

Ochii negri apartin celor pasionali, ambitiosi, realisti.

Ochii verzi tradeaza viclenie, superficialitate, dar si curaj, ambitie.

Ochii mari sunt ai persoanelor sensibile, fermecatoare, care traiesc intens orice emotie.

Ochii mici inseamna detasare, precautie, pragmatism.

FRUNTEA

foto: PhotoMediaGroup, Shutterstock

Fruntea mica simbolizeaza orizonturi personale limitate, lipsa de creativitate, agresivitate.

Fruntea lata este semnul inteligentei, al dorintei de cunoastere si autodepasire.

Fruntea patrata denota creativitate, idealuri marete, meticulozitate.