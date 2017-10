Zilele (de fapt, lunile) Cocosului de Foc la carma zodiacului chinezesc sunt numarate. Nu mai e mult pana pe 15 februarie 2018, cand trebuie sa-i predea stafeta Cainelui de Pamant, simbol al protectiei, sigurantei si inteligentei. Daca anul influentat de Cocosul de Foc ar trebui sa fie unul dinamic, puternic, curajos, nici urmatorul nu se lasa mai prejos. Pana pe 4 februarie 2019 ne asteapta un an intens, palpitant, productiv, dar epuizant. Schimbarile se vor tine lant. Tot ce ai amanat trebuie indeplinit, toate planurile se vor materializa si vor aduce satisfactii importante, e drept, cu pretul stresului si al oboselii. Generozitatea si solidaritatea sunt cheia unui an reusit, atat in privinta castigurilor materiale, cat si a celor spirituale. O sa fie frumos si greu, cu toate sansele de partea noastra!

Anul Cainelui de Pamant: zodiacul chinezesc in 2018

24.01.1936 – 10.02.1937 (FOC), 10.02.1948 – 28.01.1949 (PAMANT), 28.01 1960 – 14.02.1961 (METAL), 14.02.1972 – 02.02.1973 (APA), 02.02.1984 – 19.02.1985 (LEMN), 19.02.1996 – 07.02.1997 (FOC), 07.02.2008 – 26.01.2009 (PAMANT)

Desi nu poti spune ca-ti lipseste ceva anume, nu esti in cea mai buna forma la inceputul acestui an. Simti nevoia de o pauza, de un timp in care sa te odihnesti si sa-ti incarci bateriile. Starea de neliniste dispare odata cu proiectele noi care-ti bat la usa si care nu-ti mai lasa timp de prea multe griji si ganduri. Nu cheltui excesiv, poate fi riscant sa investesti sume mari in acest an! Dimpotriva, pune niste bani deoparte! Pe plan personal, daca esti de putin timp intr-o relatie, n-ar fi bine s-o oficializezi. Lasa timpul sa decida cat de solide sunt sentimentele voastre. Mici conflicte, chiar si o separare temporara sunt posibile, dar si unele experiente menite sa aduca armonie in cuplu ulterior.