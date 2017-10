Putem spune ca a 11-a luna din an a meritat asteptarea. Noiembrie vine cu vesti bune si noroc. Sansele ne surad, linistea se asterne peste apele tulburi, armonia ia locul incrancenarii. Castigam bani mai usor, suntem mai relaxati, optimisti, facem planuri, ne propunem sa calatorim, sa ne casatorim. Sunt favorizati mai ales cei deschisi la minte, lipsiti de ganduri ascunse, dornici sa se schimbe in bine, sa se desprinda din situatiile neclare in care s-au complacut. Deciziile luate acum ne vor influenta pentru lunile sau chiar anii urmatori.

Horoscop luna noiembrie 2017 pentru fiecare zodie

Atentie la Luna plina din data de 4 noiembrie: ne face mai sensibili, dragastosi si emotivi, dar pe plan fizic poate rascoli afectiuni mai vechi.

Horoscop noiembrie Berbec – iti faci toate poftele

In sfarsit, nu ti se mai scurg banii printre degete asa cum ti s-a intamplat inca de la inceputul anului. Ai sanse sa primesti dintr-un foc o suma mai mare sau sa apara o sursa de venit suplimentar, cert este ca nu mai trebuie sa numeri fiecare banut cheltuit si chiar profiti la maximum de asta! Micile dorinte implinite iti dau o stare de bine si radiezi non-stop. Este posibil sa pui punct unui aspect din viata ta si sa o iei de la zero pe un drum cu totul nou, fie in viata personala, fie in cea profesionala. Conflictele care te pandesc nu sunt de durata, norii se risipesc la fel de repede cum au aparut.