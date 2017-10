Se cerne graul de neghina in privinta relatiilor amoroase. In timp ce cuplurile solide, in care cei doi parteneri se iubesc sincer, infloresc vazand cu ochii si se bucura de momente speciale, romantice, pasionale, in schimb uniunile superficiale sunt zguduite din temelii si chiar se pot destrama. Sau dati totul si urcati pe urmatoarea treapta a relatiei, sau bateti in retragere, poate definitiv. Cel mai important e sa fii sincera cu tine si sa nu ignori adevarul evident.

Horoscopul dragostei in luna noiembrie 2017

Horoscop dragoste noiembrie Berbec

Dupa indelungi ezitari si deliberari, iti poti da seama ca, oricat ai vrea sa mearga, relatia actuala nu e ce trebuie sa fie. Lucrurile nu sunt insa foarte simple in cazul unei rupturi si e nevoie de curaj ca sa iei o decizie concreta. Si de tact. Totusi, nimic nu e mai dureros decat sa continui sa te minti. Revii la sentimente mai bune spre finalul intervalului. Cu putin noroc, te faci inteleasa, reusesti sa-ti ghidezi partenerul in directia dorita de tine si chiar sa reaprinzi flacara care v-a adus impreuna.