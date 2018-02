foto: Urszula Lysionek, Shutterstock

Horoscop luna martie pentru fiecare zodie

Lucrurile sunt intr-o continua miscare in aceasta luna, „nu aduce anul ce aduce ceasul, am putea spune“, daca ne gandim la toate schimbarile si surprizele care ni se pregatesc. Martie incepe intens cu Luna Plina in Fecioara din data de 2, pe care o vom resimti ca pe un dus rece: ne arata lucrurile asa cum sunt, fara filtre si fara perdea, trezindu-ne la realitate. Nu ne mai complacem in relatii sau situatii ambigue, care nu ne ofera certitudini. Odata cu Luna Noua in Pesti din 17 martie avem curajul sa luptam pentru fericire, sa ne desprindem din orice context care ne tine pe loc si sa evoluam spre orizonturi optimiste, favorabile, clare.

Oportunitatile nu lipsesc, ba chiar s-ar putea spune ca, pentru unii, prisosesc. Daca luam lucrurile pas cu pas, fara sa ne precipitam, vom avea parte de o luna de neuitat!

Horoscop martie Berbec – prinzi aripi

foto: ladyphoto, Shutterstock

Tu esti omul momentului, asa ca te distrezi si faci excese fara sa te gandesti la viitor. Acum sanatatea te obliga la mici schimbari in stilul de viata: sa dormi mai mult, sa fumezi mai putin, sa eviti stresul poate fi o necesitate. Momentele de cumpana si lipsa de energie sunt trecatoare. Deocamdata, e bine sa nu te implici in prea multe activitati deodata, ca sa ajungi la zi cu proiectele prioritare de la locul de munca. Vei avea timp destul sa te ocupi de lucruri mai placute si relaxante spre finalul lunii. In cuplu ai parte de intimitate, intelegere si rasfat, te (re)indragostesti si simti ca plutesti!