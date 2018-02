foto: Mykolaiko, Shutterstock

Horoscopul dragostei pentru luna martie

Horoscop dragoste martie Berbec

E o perioada in care ne cufundam in amintiri, ne evaluam sentimentele, temerile, dorintele ascunse. Spre finalul lunii este important sa nu ne pripim sa tragem concluzii. Lucrurile trebuie bine gandite si cantarite inainte de a lua decizii importante. Exista riscul sa reactionam impulsiv, sa fim intelesi gresit sau sa interpretam noi insine nu tocmai corect ceea ce altii vor sa ne transmita. Rabdarea ne scoate la liman!

Chiar daca treci printr-o perioada aglomerata si obositoare, resursele tale interioare par inepuizabile. Asta, pentru ca partenerul te sustine, e intelegator si implicat. Te menajeaza, te rasfata, iti preia din sarcini si te face sa te feliciti pentru alegerea facuta: aceea de a-ti imparti viata cu el. De pe 7 pana pe 31 martie te bucuri de prezenta planetei Venus la tine in semn, asa ca nu-ti lipsesc nici pasiunea, nici romantismul, nici senzualitatea. Daca esti singura, te poti indragosti nebuneste. Mergi in directia in care te poarta instinctul!