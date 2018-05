E momentul sa fim mai patrunzatori, perspicace, sa cantarim pe indelete situatiile in care ne aflam, personale sau profesionale si sa nu visam cu ochii deschisi, ci sa ramanem rationali. Altfel, riscam sa fim amagiti, caci la inceputul lunii se intetesc emotiile, nelinistea si incertitudinile. Luna Noua din 13 ne indeamna sa luam atitudine si decizii originale, sa facem schimbari diverse. E o perioada care suntem constiinciosi, ne luam in serios indatoririle si avem tendinta sa ne intoarcem in trecut pentru a rezolva chestiuni nelamurite si a putea trece la o noua etapa a existentei noastre.

Desi incepe sezonul vacantelor, pentru tine tot viata profesionala e in prim-plan, dar cu folos. Te concentrezi, vii cu propuneri bune, gasesti solutii, analizezi lucrurile inainte sa iei decizii, desi nu-ti sta in fire. Sefii apreciaza asta, nu si partenerul de viata, care iti reproseaza lipsa de implicare. Resimti o dorinta coplesitoare de libertate, pe care e bine sa ti-o exprimi cu tact. Nu te implica in incurcaturi amoroase! Daca cineva iti cere sprijinul sau sfatul intr-un domeniu pe care il stapanesti mai bine, e si in avantajul tau sa i le oferi. Binele pe care il faci se intoarce la tine in curand intr-o forma sau alta.

Ba te simti in cea mai buna forma, ba esti cu nivelul de energie la pamant. E foarte important sa nu tragi de tine, sa-ti dai un ragaz, sa amani activitatile solicitante pe care le ai pe ordinea de zi, daca nu ard. Nu-ti face planuri de mari economii luna asta. Desi muncesti mult, nu castigi cat ai vrea, iar nemultumirea financiara te aduce tot mai aproape de o decizie radicala in privinta jobului actual. Pe fondul preocuparilor pragmatice care-ti ocupa mintea, e bine sa nu iei decizii pripite pe plan sentimental. Daca lucrurile nu sunt cum ti le doresti, ia in calcul si partea ta de vina.

Parca toate s-au nimerit deodata pe capul tau si nu stii ce sa faci mai intai. Vei reusi sa te descurci doar cu o doza de bine-venita detasare, pe care unii din anturaj o vor percepe drept nepasare. Luna Noua in semnul tau iti da o dorinta sporita de a-ti depasi limitele si a-ti largi orizonturile. Ai un sarm aparte luna asta si nu-ti lipsesc admiratorii, asa ca poti primi ajutor de unde nici nu speri. In familie discutiile pe tema banilor sau a impartirii atributiilor sunt inevitabile. Daca partenerul nu cedeaza, tu nici atat. O afectiune mai veche poate reveni in actualitate. Nu-ti neglija sanatatea!

In luna iunie, toata atentia ta se indreapta asupra sotului, copiilor si parintilor. E bine sa lasi orice alt aspect in plan secundar, chiar daca asta presupune mici sacrificii sau schimbari in program. Iti dai seama in ultima clipa ca resursele de care dispui nu sunt suficiente ca sa-ti indeplinesti planurile pe care le aveai pe termen scurt, asa ca devii mai cumpatata si foarte bine faci. E recomandabil sa eviti certurile si sa nu divulgi secrete pe care le-ai aflat din pura curiozitate. Din punctul de vedere al sanatatii, e o perioada in care se recomanda sa bei multe lichide, apa, ceaiuri, caci caldura te ia in vizor mai tare decat pe alte zodii, intr-un mod nu tocmai placut.

Daca reusesti sa-ti depasesti indoielile si sa ramai obiectiva, poti avea parte de schimbari necesare si bine-venite. Incearca sa pui logica in prim-plan si nu-ti faci sperante prea mari, pana nu afli toti termenii unui nou parteneriat. Dupa jumatatea lunii Venus te face jucausa, dornica de nebunii, dar si foarte atenta la dorintele celor apropiati. Nu-ti neglija nici familia, nici sanatatea in favoarea preocuparilor materiale. Poti fi tentata sa mananci mai mult decat de obicei, din cauza stresului ori a unei carente de vitamine. Bea apa, ceaiuri, mananca supe, fructe, legume si fa-ti analizele de sange!

Organismul isi cere dreptul la putina relaxare, dupa o perioada in care n-ai avut niciun ragaz. Profita de ajutorul care ti se ofera la inceputul lunii, accepta invitatiile de la prieteni si pastreaza-ti optimismul. Daca te simti fara vlaga si intepenita din toate incheieturile, sa stii ca sunt simptome trecatoare de care poti scapa simplu cu numai cateva sedinte de yoga sau inot si cu odihna. Evita, in schimb, sa bei energizante sau prea multa cafea, chiar daca pe moment ti se par salvatoare. Sentimentele contradictorii iti mai pot da de furca, dar o mica doza de autocontrol te scapa de enervantele toane.