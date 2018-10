Cand te indragostesti, pare ca niciun obstacol nu e de netrecut si niciun defect prea mare. Insa unele trasaturi fac viata alaturi de unele persoane mai mult decat complicata. Iata care sunt cel mai greu de iubit dintre semnele zodiacale!

5 zodii greu de iubit

Fecioara

Ca sa iubesti o Fecioara, mai intai trebuie sa te apropii de ea, ceea ce nu e deloc simplu cu acest semn zodiacal rezervat si distant, care isi fereaca portile sufletului cu zece lacate si arunca cheia. Si inainte, si dupa ce incepe o relatie, Fecioara ramane extrem de analitica si critica, iar daca nu esti intocmai cum isi doreste ea, va incerca la infinit sa te corecteze si sa te schimbe. Incapatanata, disciplinata si minutioasa, devine obositoare cu dorinta ei de a te transforma in partenerul perfect, cel pe care l-a visat toata viata.

Scorpion

Scorpionul poate fi extrem de senzual, de pasional, dar si posesiv pana in panzele albe. Te iubeste mult, dar isi doreste de la tine totul, fiecare gand, fiecare vis, fiecare zambet. Nu poti sa-i ascunzi nimic si vrea sa-ti stapaneasca intreaga viata. Gelos, orgolios, razbunator, mofturos, poate deveni repede sufocant si te secatuieste de energie. Cel mai greu de suportat este ca, de multe ori, nici nu ai idee ce ai facut sau n-ai facut de l-ai suparat. Imaturitatea emotionala este cea care complica enorm existenta partenerului unui Scorpion.

Gemeni

Dificultatea de a relationa cu ei vine din faptul ca sunt nemaipomenit de indecisi. Geamanul acum vrea un lucru, acum vrea altul si tot pe tine se supara ca nu le are pe toate. Desi nu pare, este foarte sensibil si nu stii niciodata la ce reactii sa te astepti din partea lui, daca glumeste sau e serios, daca e suparat sau doar cu gandul departe. In plus, Geamanul adora libertatea si uraste sa se simta constrans in vreun fel. Faptul ca nu-si asuma angajamente si se razgandeste foarte des aduce sentimente de nesiguranta in cuplu.