E un an in care ne relaxam mai mult si ne agitam mai putin, lasam lucrurile sa vina de la sine, nu le fortam, nu le grabim, suntem multumiti cu ceea ce avem.

Zodiac chinezesc pentru 2019: Ce te asteapta in Anul Mistretului

Sobolan - lasi in urma trecutul si incerci un alt drum

24.01.1936 – 10.02.1937 (FOC), 10.02.1948 – 28.01.1949 (PAMANT), 28.01 1960 – 14.02.1961 (METAL), 14.02.1972 – 02.02.1973 (APA), 02.02.1984 – 19.02.1985 (LEMN), 19.02.1996 – 07.02.1997 (FOC), 07.02.2008 – 26.01.2009 (PAMANT)

Incepe o data cu anul Mistretului o perioada plina, care sta sub semnul schimbarii pentru cei nascuti in zodia Sobolanului. Vrei sa lasi in urma trecutul, greselile, suferintele, tot ce n-a mers cum trebuia in anii trecuti si sa incerci un alt drum, nou, diferit, surprinzator. Iti doresti multe aici si acum, iti faci planuri si vrei sa le duci la indeplinire imediat, dar e in interesul tau sa ai rabdare, sa nu te grabesti, sa gandesti lucrurile pe indelete si sa nu dai inapoi daca nu-ti iese totul din prima.

Cariera

Desi te poti astepta sa pierzi sustinatori, prieteni sau parteneri pe care te bazai, e important sa stii ce vrei si incotro te indrepti si sa fii hotarat sa ajungi la destinatie chiar si de unul singur.

E o perioada in care pui bazele unor proiecte care se vor concretiza in 2020, anul tau norocos, anul Sobolanului de Metal.

Deocamdata te poti astepta la multe drumuri, calatorii, mutari, obstacole, provocari, dar si reusite care vor merita efortul, in special pe plan profesional. Sunt sanse sa-ti schimbi locul si domeniul de munca si sa te trezesti prins intr-o competitie sau nevoit sa inveti lucruri cu care n-ai mai avut de-a face. O sa afli pe pielea ta ca pana si cele mai dezarmante situatii pot avea final fericit, daca nu-ti pierzi optimismul si esti dispus sa iesi din zona de confort.

Gandeste-te mai putin la probleme si mai mult la solutii si, chiar daca te simti uneori obosit sau plictisit, nu iti neglija familia, mai ales partenerul de viata. Ai nevoie si de relaxare, de momente in care sa-ti incarci bateriile pentru provocarile ce vor urma.

Dragoste

Cei singuri, in special barbatii, au multe ocazii de a lega relatii interesante sau de a-si intalni jumatatea, iar daca iti doresti copii, este un an de-a dreptul excelent pentru a deveni parinte.

Sanatate

Nu e exclus sa incepi o noua dieta sau sa faci mai multa miscare, nu neaparat din proprie initiativa, ci la recomandarea medicului sau a unui prieten insistent. Cert este ca efectele vor fi vizibile si mai mult decat benefice.

Lunile de care sa profiti la maximum: aprilie, august, decembrie, ianurie 2020.

Tigru - soarta se dovedeste generoasa si-ti pregateste surprize

31.01.1938 – 18.02.1939 (PAMANT), 17.02.1950 – 05.02.1951 (METAL), 05.02.1962 – 24.01.1963 (APA), 23.01.1974 – 10.02.1975 (LEMN), 09.02.1986 – 28.01.1987 (FOC), 29.01.1998 – 16.02.1999 (PAMANT), 15.02.2010 – 03.02.2011 (METAL)

E un an in care soarta se dovedeste generoasa si-ti pregateste surprize placute. Nu faci mare efort ca sa iesi in evidenta, pur si simplu experienta isi spune cuvantul, vii cu solutia potrivita la momentul potrivit si asta poate prilejui o angajare mult asteptata, o promovare la serviciu sau un castig suplimentar. Pe plan profesional te descurci excelent, scoti ce-i mai bun din orice situatie si iei deciziile potrivite, care aduc lucrurile pe fagasul favorabil tie. Daca nu primesti libertatea de actiune pe care ti-o doresti, nu esti dispus la compromisuri pe niciun plan.

Cariera

Ambitia, optimismul si perseverenta sunt cuvintele care te ghideaza in anul Mistretului.

Atentie la impulsivitate, fiindca te poate impinge in directii nedorite, chiar daca ai norocul sa fii tratat cu ingaduinta si rabdare. Ai tendinta sa te entuziasmezi mai mult decat e cazul si sa acorzi credit unor persoane care nu-l merita neaparat.

E bine sa rezisti ispitei de a te implica in contexte pe care nu le cunosti foarte bine. Te arzi daca bagi mana-n foc pentru oameni de care nu te leaga prea multe experiente favorabile si n-ai nimic de castigat daca sustii cauze care nu-ti apartin. Cheltuiesti mult, dar cu folos, investesti in lucruri de ajutor pe termen lung si recuperezi banii cu destul de multa usurinta.

Dragoste

Cei singuri, care nu mai cred in iubire si nu mai spera ca ii asteapta persoana potrivita undeva, o pot intalni in acest an chinezesc. Tot acum atragi in jurul tau oameni influenti, de la care ai ce invata si iti poti face prieteni buni. In relatiile vechi de iubire e nevoie de mai multa deschidere din partea ta, de comunicare si flexibilitate, iar schimbarile drastice e bine sa le eviti. E o perioada in care te poti relaxa pe plan personal, fiindca nu-ti lipseste nimic. Ai tai sunt mandri de tine, te lauda, te sustin si asta iti sporeste curajul in toate celelalte sfere de activitate.

Sanatate

In privinta sanatatii, e un moment bun sa-ti faci o evaluare generala, sa afli cum stai pana la finalul anului si sa iei masuri, daca se impun.

Lunile de care sa profiti la maximum: iunie, octombrie, noiembrie