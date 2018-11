E un an in care ne relaxam mai mult si ne agitam mai putin, lasam lucrurile sa vina de la sine, nu le fortam, nu le grabim, suntem multumiti cu ceea ce avem. E de asteptat sa nu reactionam la intamplare, ci sa avem rabdare, sa facem totul pe indelete.

Zodiac Chinezesc 2019 pentu Maimuta si Cocos

Maimuta

06.02.1932 – 25.01.1933 (APA), 25.01.1944 – 12.02.1945 (LEMN), 12.02.1956 – 30.01.1957 (FOC), 30.01.1968 – 16.02.1969 (PAMANT), 16.02.1980 – 03.02.1981 (METAL), 04.02.1992 – 22.01.1993 (APA), 23.01.2004 – 09.02.2005 (LEMN), 9.02.2016 – 27.01.2017 (FOC)

Pentru agila si jucausa maimuta, anul Mistretului de Pamant este unul excelent, cu oportunitati nesperate si motive de bucurie neasteptate. Ai o multime de sanse sa te afirmi, iar intuitia proverbiala te calauzeste in directii norocoase. E timpul potrivit pentru actiune - poti demara cu succes ceea ce pana nu demult planuiai, poti obtine castiguri banesti si aprecieri profesionale. Esti optimista, lacoma si chiar un pic agresiva cand vine vorba sa te impui.

Cariera

Tu vii cu doza de entuziasm si curaj, iar Universul aranjeaza totul convenabil pentru tine, cu conditia sa iti pastrezi echilibrul emotional. Desigur, nu te poti baza numai pe noroc. Trebuie sa iti faci unele calcule si sa ai asteptari realiste, caci un avant prea mare te poate indeparta de telul propus.

Nu te hazarda, nu lua decizii riscante si nu te pune in pericol cu buna stiinta, fizic, emotional sau financiar. In special in privinta cheltuielilor trebuie sa fii cu bagare de seama, pentru ca ai tendinta de a exagera cu darurile si cu momentele scumpe de rasfat personal.

Poti intalni oameni care-ti vor influenta viitorul, poti incepe sa te implici in activitati si domenii noi.

Dragoste

Nu ti-e deloc greu sa iesi in evidenta, sa te faci placuta, sa demarezi relatii colegiale, amicale sau de iubire. Unii dintre cei nascuti in zodia Maimutei vor avea convingerea ca si-au intalnit iubirea vietii si dorinta de a renunta la orice alte obligatii de dragul acestei noi pasiuni. Esti tentata sa te joci cu focul, iar un banal flirt se poate transforma peste noapte in tradare. Relatiile nepotrivite se incheie fara mare tam-tam si separarile demult amanate vin ca o eliberare. Singuratatea nu iti este destinata in 2019, un an in care oportunitatile sentimentale apar la tot pasul. Daca esti deja casatorita si ai copii, tine cont de semnalele pe care ti le transmit cei dragi si nu te lasa distrasa. Nu ii neglija si nu ii lipsi de iubirea ta. Totodata, pentru femeile care isi doresc sa devina mame, este un moment ideal.

Lunile de care sa profiti la maximum: aprilie, mai, august, decembrie.

Cocos

26.01.1933 – 13.02.1934 (APA), 13.02.1945 – 01.02.1946 (LEMN), 31.01.1957 – 17.02.1958 (FOC), 17.02.1969 – 05.02.1970 (PAMANT), 04.02.1981 – 22.01.1982 (METAL), 23.01.1993 – 09.02.1994 (APA), 10.02.2005 – 28.01.2006 (LEMN), 28.01.2017 – 15.02.2018 (FOC)

Pentru cineva care adora sa primeasca atentie si sa fie laudat, Cocosul se poate considera fericit: Anul Mistretului de Pamant il pune sub lumina reflectoarelor, chiar daca in moduri si momente total imprevizibile. Evolutia evenimentelor depinde strict de flerul tau, de intuitie, de reactiile si alegerile de moment. Pentru ca esti foarte orgolios, e bine sa-ti masori cu atentie cuvintele, ca sa nu pierzi ocazii importante ori sa-ti atragi antipatii.

In special pe plan profesional se ivesc unele contexte care te iau prin surprindere si te solicita intens.

Cariera

Hotarat si motivat, cocosul adora bataliile si nu se teme de competitori, asa ca vei face tot ce poti ca sa aduci lucrurile in favoarea ta, chiar daca asta inseamna sa-ti schimbi locul de munca pentru a obtine un post pe care il prefer celui actual. Tine-ti in frau emotiile vulcanice, caci trebuie sa te conformezi cu relaxarea si calmul Mistretului pentru a-ti merge bine in 2019. Tactica potrivita este sa nu incerci sa multumesti pe toata lumea si sa te concentrezi intr-o singura directie, caci fuga dupa prea multi iepuri se poate dovedi paguboasa.

Alege-ti prioritatile si discuta concret despre salariu, bonusuri, castiguri. Nu te grabi sa semnezi contracte inainte sa cunosti detalii pe termen lung.

Ai grija sa nu te acapareze atat de tare munca incat sa-ti neglijezi viata sentimentala. Absentele tale de la evenimentele importante din familie nu vor fi motivate. Trebuie sa participi la intalniri cu prietenii, reuniuni cu rudele, concedii amanate demult. Petrece mai mult timp cu partenerul de cuplu si nu ezita sa-i ceri sfatul chiar in chestiuni legate de serviciu. E timpul sa lasi de la tine si sa fii conciliant!

Foarte important: in anul Mistretului au castig de cauza cei care nu se bat cu pumnul in piept si privesc viata cu deschidere si detasare, nu cu incrancenare si exces de ambitie. Asa ca, trebuie sa faci un efort si sa renunti la tiparele de gandire negative si atitudinea razboinica.

Dragoste

Pentru cei singuri, o idila inceputa la locul de munca se poate transforma in relatie serioasa. Mai ales femeile se pot indragosti pe nepusa masa, chiar de la prima intalnire.