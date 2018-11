foto: By Bruce Rolff, Shutterstock

Vietile noastre sunt pline de numere cu semnificatii aparte: cifrele care alcatuiesc data nasterii, numarul strazii sau al casei in care locuim, data la care ne casatorim sau aducem pe lume un copil. Si multe alte numere banale aparent, care ne ies in cale in mod repetitiv: sumele de pe bonurile de cumparaturi, numerele de telefon, de masina, orele fixe sau duble la care ne uitam, fara sa vrem, la ceas. Unele numere par sa ne urmareasca de-a lungul vietii, astfel ca ne lovim de ele foarte des. Nimic nu e intamplator, spun numerologii.

Semnificatia orelor fixe: Fiecare numar transmite un mesaj

Numerele sunt un mod special prin care Universul ne comunica anumite lucruri. Daca intelegem semnificatia acestor numere, putem intra in legatura cu ingerii nostri protectori si putem descifra mesajele pe care le primim de la ei. Daca le acceptam cu sufletul deschis, beneficiem de protectie si ajutor nesperat. Asadar, iata ce inseamna daca te uiti la ceas mereu la ore fixe!

Ora 1.00: Ai incredere in tine si da startul unei noi aventuri!

Poate semnaliza momentul potrivit sa demarezi un nou proiect, o dieta sau sa faci altceva util pentru viitorul tau. Ai incredere in tine si da startul unei noi aventuri! Nu lasa egoismul sa te domine si fii altruista!

Ora 2.00: numar-simbol pentru dragoste, cuplu, pasiune, romantism

Este un numar-simbol pentru dragoste, cuplu, pasiune, romantism. Fa-ti timp sa zambesti, sa te admiri, sa te apreciezi mai mult pentru ceea ce esti si astfel vei atrage in viata ta energii pozitive. Cei singuri isi pot gasi curand jumatatea.

Ora 3.00: trebuie sa socializezi mai mult

Daca te uiti la ceas mereu la ora 3.00, trebuie sa socializezi mai mult, sa te exteriorizezi, sa vorbesti despre tine, sa iesi in oras cu rudele, prietenii, familia. Daca iti doresti un copil, e vremea sa discuti despre asta cu partenerul de cuplu.

Ora 4.00: e nevoie sa dai mai mare importanta responsabilitatilor

E momentul sa revii cu picioarele pe pamant, sa te ancorezi bine in realitate si sa te concentrezi asupra lucrurilor concrete, precum sarcinile de serviciu sau planurile de afaceri. E nevoie sa dai mai mare importanta responsabilitatilor.

Ora 5.00: te asteapta o schimbare

Universul iti transmite ca te asteapta o schimbare! Daca iti doresti si tu acest lucru, ai toate sansele sa iesi din rutina. Lasa viata sa te surprinda in mod placut, dar nu te grabi si nu actiona inainte sa cantaresti bine lucrurile.

Ora 6.00: ai nevoie de echilibru

Ai nevoie de echilibru in viata ta, de liniste, de armonie. Nu e suficient sa te ingrijesti de corpul fizic, trebuie sa ai grija si de sufletul tau, de ceea ce simti. Meditatia, muzica, pictura iti pot aduce ragazul si doza de relaxare atat de necesare.

foto: By lorenzobovi, Shutterstock

Ora 7.00: e timpul sa-ti constientizezi scopul in viata

Acest numar iti arata ca e timpul sa-ti constientizezi scopul in viata. Esti pe drumul corect? Care sunt dorintele tale, principiile dupa care te ghidezi? Trebuie sa schimbi ceva? Nu te abate de la planul tau!

Ora 8.00: depaseste-ti limitele

E un semn ca prezenta ta conteaza, ca poti face diferenta acolo unde mergi. Depaseste-ti limitele si arata ce poti! Poti avea de trecut o proba, poti fi intr-un impas, dar daca lupti pentru ceea vrei si te porti asa cum simti, sansele sunt de partea ta.

Ora 9.00: iubeste-te si lasa in urma orice resentiment sau frustrare

Daca treci printr-o perioada in care te simti fragila, expusa, neincrezatoare sau nedorita, cifra 9 iti arata ca fericirea ta se gaseste in tine. Nu te critica aspru, nu te invinovati. Iubeste-te si lasa in urma orice resentiment sau frustrare!

Ora 10.00: norocul apare in viata ta

E o cifra norocoasa, care-ti arata ca esti o persoana aparte, ca ai primit o multime de daruri pe care trebuie sa le apreciezi si sa le folosesti.

Ora 11.00: stabilitate, binecuvantare, indeplinirea unui vis, implinire personala

E o cifra karmica, a magiei, a telepatiei si intuitiei. Poti fi foarte creativa la aceasta ora, ai idei bune si te exprimi cu usurinta. Ora 11.11 e de si mai bun augur. Inseamna stabilitate, binecuvantare, indeplinirea unui vis, implinire personala.

Ora 12.00: o noua sansa de a o lua de la zero

Acest numar arata sfarsitul unui ciclu si inceputul altuia nou. E o noua sansa de a o lua de la zero, de a invata din greselile trecutului, pentru un viitor mai bun.

Ora 00.00: daca esti singura, asteapta in viata ta pe cineva special

E una dintre cele mai speciale. Inseamna iubire nemuritoare, sansa nesperata, dorinte materializate, in special legate de viata sentimentala. Daca esti singura, asteapta in viata ta pe cineva special.