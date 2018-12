Fiecare an vine cu experiente diferite si cu lectii de care ai nevoie ca sa evoluezi. Iata cateva din lucrurile pe care le vei invata in 2019!

Lectii de viata pentru zodii in 2019

Berbec

Un strop de rabdare conteaza – daca nu dai suficient timp lucrurilor pe care ti le doresti, risti sa renunti cand esti la doar un pas de implinirea visului tau.

Mai multa tandrete iti poate schimba viata – Berbecii nu sunt cele mai romantice persoane din lume, totusi 2019 e un an in care nu trebuie sa-ti neglijezi partenerul de cuplu. Fa-ti mai mult timp pentru el si arata-i ca-l iubesti, altfel lucrurile se pot raci iremediabil intre voi.

Fii mai cumpatata! - in 2019 trebuie sa te organizezi mai bine, sa te implici in mai putine proiecte si sa nu le lasi neterminate.

Taur

Sinceritatea este raspunsul - una din lectiile anului 2019 este aceea ca adevarul e intotdeauna calea cea mai sigura catre fericire. Nu te teme sa spui si sa arati ceea ce simti.

Nimic nu e mai important decat confortul emotional – cand cariera si banii iti consuma tot timpul, inevitabil ajungi sa neglijezi ceva sau pe cineva. Alege cu grija lucrurile care conteaza cu adevarat!

Schimbarile sunt necesare – din cand in cand, e bine sa incerci ceva nou si, mai ales, sa-ti asumi riscuri, sa lasi in urma obiceiuri, obiecte, diete care nu-ti sunt de folos.

Gemeni

Trebuie sa-ti clarifici sentimentele – Cata vreme nu stii ce simti, nu ai idee in ce directie s-o apuci. Evalueaza-ti relatiile de prietenie, de cuplu, de familie. Doar astfel poti sa-ti faci ordine in viata.

Fara compromis nu se poate – cand lucrurile se complica, tu obisnuiesti sa te retragi. Totusi, in 2019, anumiti oameni sau anumite situatii par sa merite efortul. Trateaza cum esti tratata si lupta, macar de data asta!

Odihna e un tratament – e un an in care oboseala iti poate subrezi sanatatea. Inainte sa te indopi cu pastile, nu uita ca relaxarea e cel mai eficient medicament!

Rac

Alegerile importante trebuie asumate – ai obiceiul sa eziti si ceri multe pareri inainte sa iei o decizie, insa doar tu singura poti sa-ti alegi drumul si viitorul, dupa cum simti ca este corect.

Incercarile sunt facute ca sa treci peste ele – un moment dificil nu inseamna un capat de drum. Orice dificultate poate avea un final fericit, cu conditia sa crezi in sansa ta!

Cu ambitie, poti orice – daca te-ai considerat mereu slaba, sensibila si n-ai avut prea multa incredere in tine, in 2019 iti vei descoperi puteri nebanuite. Perseverenta si curajul te fac de nerecunoscut!

Leu

Blandetea face minuni – din ipostaza de parinte, de sef, de iubita, trebuie sa inveti sa fii indulgenta, sa critici mai putin si sa ajuti mai mult. E atitudinea castigatoare in 2019.

Nu repeta greselile! – te asteapta momente in care poti constientiza unde ai gresit in relatia cu oamenii dragi. Rezolva conflictele si consolideaza legaturile emotionale.

Corpul tau iti vorbeste – deste un an al vindecarii, un an in care trebuie sa-ti asculti si sa-ti respecti organismul. Pune pret pe confort si pe sanatate!

Fecioara

Nimic nu e gratuit – atunci cand primesti un lucru neasteptat, fii mereu gata sa oferi ceva in schimb. Intoarce orice favor, pentru a echilibra balanta.

Timpul nu vindeca orice – in viata de cuplu, nu trebuie sa lasi lucruri nespuse sau nerezolvate prea mult timp. Ranile odata adancite se vindeca mai greu.

Totul se intampla cu un motiv – in momentele in care te simti coplesita, nu uita ca fiecare experienta o lectie. Va trece si vor veni vremuri mai bune, caci 2019 e un an generos.