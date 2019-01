foto: By Dzagoeva Ilona, Shutterstock

Apa inseamna viata, curatie, puritate, dar poate fi in egala masura distructiva, in functie de context. Din punct de vedere psihologic, ea reflecta starea ta sufleteasca, pe care o constientizezi sau nu in prezent. Modul in care iti apare apa in vis iti dezvaluie multe despre tine si te avertizeaza cand e cazul sa schimbi ceva in viata ta. Ce inseamna cand visezi apa, intr-o forma sau alta, afli din randurile urmatoare!

Ce inseamna cand visezi APA

Oceanul nesfarsit

Apa limpede a oceanului sau a unui lac inseamna calm, pace, liniste si exprima starea ta sufleteasca actuala. Daca apa este involburata, atunci e timpul pentru o schimbare in viata ta, dar, atata timp cat se vede tarmul, inseamna ca situatiile tumultoase prin care treci isi vor gasi, in curand, rezolvarea.

Malul poate semnifica un sfarsit, dar si un inceput. In general, conotatiile viselor in care apare oceanul sunt pozitive.

Valuri

Daca te simti amenintata de ele, daca te sperie, te rastoarna, te acopera, inseamna ca esti coplesita de lucrurile care ti se intampla in viata de zi cu zi, nu detii controlul si nu reusesti sa te echilibrezi. Valurile uriase echivaleaza cu stresul, cu angoasele, cu intamplarile care ne iau prin surprindere si ne destabilizeaza. Singurul context in care valurile puternice au semnificatii pozitive este acela in care tu le domini si te simti triumfatoare asupra lor, de exemplu, pe o placa de surf. De asemenea, despre inundatiile din vis se spune ca sunt prevestitoare de pericole.

Stropi de ploaie

Foto2: By Wolkenengel565, Shutterstock

Puterea apei este vindecatoare. Atunci cand te visezi in mijlocul unei ploi, simti nevoia, constient sau nu, de spala o vina, o greseala, o suferinta. Un inceput curat si limpede este dorinta ta suprema.

Apa murdara

Dintre toate visele cu apa, cele cu apa murdara, indiferent ca inoti in ea, ca faci baie in cada, in piscina sau o bei dintr-un pahar, au cele mai multe conotatii negative. Daca apa limpede inseamna prieteni sinceri si sanatate, ape tulbure poate duce cu gandul la dusmanii, suparari si necazuri, trupesti sau sufletesti. In batrani se spune ca un asemenea vis prevesteste boala, iar din punct de vedere psihologic ea reprezinta emotiile noastre negative, precum furia, gelozia, ura, lacomia. Probabil treci printr-o situatie care te oboseste emotional si te face sa te simti impura, nedemna.

Apa curgatoare

Poate fi un izvor, o cascada sau, pur si simplu, apa de la dus – toate au ceva in comun: nu sta pe loc. Curgerea lor arata ca ai nevoie sa te desprinzi, sa inaintezi in viata, sa te eliberezi de lucrurile care te tin pe loc, sa-ti atingi pe deplin potentialul.

Cand visezi ca te ineci

foto: By Irina Alexandrovna, Shutterstock

E semn ca ai nevoie de o pauza, pentru ca lucrurile nu merg asa cum ar trebui. Nu mai faci fata unui anumit aspect din viata ta, emotional, profesional, financiar, care iti creeaza sentimente de teama, pericol, de inutilitate, de neputinta. Daca scapi nevatamata din valtoarea apei, inseamna ca ai resursele necesare pentru a te salva din contextul care iti da batai de cap.