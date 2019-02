Zodiacul european este cel pe care-l stim dintotdeauna si consideram ca ne reprezinta. Dar te poti regasi, surprinzator, intr-o masura egala (sau chiar mai mare) in caracteristicile zodiei chinezesti care corespunde anului nasterii tale. Vezi in continuare daca te recunosti in trasaturile de mai jos!

Trasaturile fiecarei zodii din horoscopul chinezesc

Sobolan

24.01.1936 – 10.02.1937 (FOC), 10.02.1948 – 28.01.1949 (PAMANT), 28.01 1960 – 14.02.1961 (METAL), 14.02.1972 – 02.02.1973 (APA), 02.02.1984 – 19.02.1985 (LEMN), 19.02.1996 – 07.02.1997 (FOC), 07.02.2008 – 26.01.2009 (PAMANT)

Ai fler – unul dintre darurile tale este acela de a prevedea mersul lucrurilor, de a intui ce turnura va lua o situatie. Profiti de asta cu pricepere, ingeniozitate si cu un pic de viclenie.

Te adaptezi usor si stii sa te faci placuta – nu te feresti de situatiile riscante, din care gasesti mereu o iesire.

Esti mereu nelinistita – rabdarea nu este punctul tau forte. Desi esti o persoana sensibila, uneori devii agresiva, tocmai pentru a te proteja.

Bivol/Bou

11.02.1937 – 30.01.1938 (FOC), 29.01.1949 – 16.02.1950 (PAMANT), 15.02.1961 – 04.02.1962 (METAL), 03.02.1973 – 22.01.1974 (APA), 20.02.1985 – 08.02.1986 (LEMN), 08.02.1997 – 28.01.1998 (FOC), 27.01.2009 – 14.02.2010 (PAMANT)

Esti harnica si generoasa – ajuti cu inima deschisa, fara sa stai pe ganduri, asa cum putini o fac. Si niciodata nu te dai in laturi de la munca, pe care o consideri necesara pentru a reusi in viata.

Esti incapatanata – nu te lasi pana cand nu obtii ceea ce iti doresti, iar rabdarea ta pare sa nu aiba limite.

Esti secretoasa – lasi impresia ca esti chiar egoista, dar nu este asa, cei dragi stiu ca se pot baza oricand pe tine. Totul este ca iti place sa pastrezi unele lucruri pentru tine.

Tigru

31.01.1938 – 18.02.1939 (PAMANT), 17.02.1950 – 05.02.1951 (METAL), 05.02.1962 – 24.01.1963 (APA), 23.01.1974 – 10.02.1975 (LEMN), 09.02.1986 – 28.01.1987 (FOC), 29.01.1998 – 16.02.1999 (PAMANT), 15.02.2010 – 03.02.2011 (METAL)

Esti calculata - asemenea fioroasei feline, iti calculezi intotdeauna cu atentie urmatoarea miscare, astfel incat sa mergi la sigur. Niciodata nu ramai in pana de idei si de solutii.

Nu iti place sa depinzi de nimeni – te descuri pe cont propriu in cele mai multe situatii si urasti sa respecti reguli. Libertatea este esentiala pentru tine.

Esti puternica si curajoasa – iti place sa risti si ai nevoie de adrenalina ca de aer, altfel viata ar fi banala.

Iepure

19.02.1939 – 07.02.1940 (PAMANT), 06.02.1951 – 26.01.1952 (METAL), 25.01.1963 – 12.02.1964 (APA), 11.02.1975 – 30.01.1976 (LEMN), 29.01.1987 – 16.02.1988 (FOC), 17.02.1999 – 15.02.2000 (PAMANT), 04.02.2011 – 22.01.2012 (METAL)

Esti calma si toleranta – cineva trebuie sa se straduiasca mult ca sa-ti tulburea firea pasnica. Sensibila si delicata, urasti conflictele si iubesti armonia, pacea.

Nu te dai batuta – oricate obstacole intampini, rezisti in vreme ce altii cedeaza. Induri multe si de aceea ajungi departe, mai ales daca e vorba sa-ti demonstrezi intentiile sau nevinovatia.

Esti prevazatoare – nu te arunci in situatii nesigure sau neclare, treci totul prin filtrul ratiunii si nu te pui in pericol inutil.

Dragon

03.02.1940 – 26.01.1941 (METAL), 27.01.1952 – 13.02.1953 (APA), 13.02.1964 – 01.02.1965 (LEMN), 31.01.1976 – 17.02.1977 (FOC), 17.02.1988 – 05.02.1989 (PAMANT), 06.02.2000 – 24.01.2001 (METAL), 23.01.2012 – 10.02.2013 (APA)

Iesi in evidenta – ceea ce faci si modul in care o faci atrag atentia asupra ta. Iti place sa fii simpatizata, laudata, sa ti se dea dreptate.

Ai multa energie – esti plina de viata si suficient de optimista incat sa nu te descurajezi nici cand circumstantele nu iti sunt cele mai favorabile.

Nu accepti sa pierzi – poti fi foarte egoista, impulsiva si deloc maleabila, nu iti place sa cedezi.

Sarpe

10.02.1929 – 29.01.1930 (PAMANT), 27.01.1941 – 14.02.1942 (METAL), 14.02.1953 – 02.02.1954 (APA), 02.02.1965 – 20.01.1966 (LEMN), 18.02.1977 – 06.02.1978 (FOC), 06.02.1989 – 26.01.1990 (PAMANT), 25.01.2001 – 12.02.2002 (METAL), 11.02.2013 – 31.01.2014 (APA)

Ai gratie – multi te invidiaza pentru eleganta ta, pentru atitudinea fermecatoare, pentru modul in care stii sa te faci placuta si sa-i prinzi pe ceilalti in mrejele tale.

Esti foarte organizata – nu actionezi la intamplare si esti foarte exigenta cu tine si cu ceilalti.

Esti perspicace si intuitiva – nu ai nevoie de multe indicii ca sa deslusesti dedesubturile unei situatii sau pe ale unei persoane.