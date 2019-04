Ezoteric: Amuleta care atrage in viata ta energia de care ai nevoie

Alege-l pe care care se potriveste scopului tau, dar si personalitatii tale.

Pietre pretioase, statuete feng shui... exista o multime de talismane norocoase pe care le poti purta pentru energie pozitiva si prosperitate. Alege-l pe care care se potriveste scopului tau, dar si personalitatii tale. Astfel, ca sa functioneze, talismanul trebuie nu doar sa-ti fie placut ochiului, ci si sa aiba simbolistica potrivita dorintei pe care vrei sa ti-o indeplinesti.

Pentru noroc – trifoi, ghinda sau gargarita

Foto: By kim7, Shutterstock

Trifoiul este, poate, cel mai celebru talisman purtator de noroc din toate timpurile. Este un simbol irlandez stravechi despre care se credea ca te ajuta sa intri in contact cu spiritele binefacatoare si sa le atragi bunavointa, fiecare frunza avand o semnificatie aparte: faima, bogatie, sanatate si fidelitate.

Gingasa gargarita a creat si ea de-a lungul timpului multe legende. Se spune ca, daca se asaza pe tine, esti o persoana aleasa, norocoasa, iar norocul nu te va parasi cata vreme porti o astfel de amuleta.

Despre ghinde se stie ca erau purtate pe vremuri in buzunare sau la geamuri pentru a te feri de evenimente nefericite. Simbolizeaza si astazi fertilitatea, tineretea si succesul.

Pentru bani – potcoava, numarul 8 sau un banut de argint

Foto: By Slaan, Shutterstock

Un banut de argint este considerat din vechime aducator de noroc la bani, mai ales ca despre metalul pur se spune ca te protejeaza de siretlicuri si intentii rele cand e vorba de imprumuturi, contracte, investitii sau tranzactii financiare. Banutii chinezesti de argint, prinsi pe un fir rosu, au acelasi scop.

Despre potcoava se spune ca sperie raufacatorii si alunga ghinionul. Poti s-o atarni in casa, deasupra usii, sau s-o porti asupra ta, in miniatura, ca sustinatoare a ascensiunii tale spirituale si materiale.

Iar numarul 8, considerat cel mai noroc dintre toate in China, este aducator de armonie, te ajuta sa te imbogatesti si sa traiesti in tihna, fara grija zilei de maine.

Pentru protectie – crucea, cifra 7 sau ochiul magic

Foto: By MysticaLink, Shutterstock

Pentru crestini, Crucea este simbolul prin excelenta al credintei lor si al protectiei divine, care ii insoteste pretutindeni si ii apara de energiile malefice. Pentru ca ea sa te protejeze cu adevarat, este bine sa fie binecuvantata de un preot, la Biserica.

Cifra 7, la randul ei, este o cifra biblica, dar si una pe care o intalnesti in basme: din punct de vedere numerologic este asociata perfectiunii si intelepciunii. Aduce liniste interioara, intuitie si raspunsuri la intrebari existentiale.

Cat despre ochiul magic pe care-l intalnesti indeosebi in Grecia si Turcia, te fereste de deochi si de energiile negative ale celor cu care intri in contact, oricat ar fi de rele intentiile lor.

Pentru dragoste – o pereche de pasari sau delfini, ceva rosu

Foto: By Tatyana Prokofieva, Shutterstock

Se spune ca un simplu fir de ata rosie purtat la mana are darul de a ne purta noroc si de a ne feri de deochi. Insa mai presus de orice, rosu este culoarea-simbol pentru iubire, pasiune, senzualitate. Poti purta mereu o bratara din piele rosie la mana sau un pandantiv rosu la gat pentru a atrage dragostea.

Totodata, pasarile pereche sub forma de talisman (porumbei, lebede, rate mandarine) aduc implinire sentimentala si stabilitate.

Doi delfini purtati mereu asupra ta iti ghideaza pasii catre sufletul pereche, sau, pentru cei care l-au intalnit deja, aduc compatibilitate si intelegere in cuplu.

De asemenea, cuartul roz este cristalul pe care cei logoditi sau casatoriti ar trebui sa-l aiba aproape, pentru ca favorizeaza atractia si sentimentele profunde.

Foto: By RUKSUTAKARN studio, Shutterstock