Pasarile de noapte ale zodiacului: 5 zodii care nu sunt prietene cu somnul

Unii sunt in priza de la prima ora a diminetii si pica de somn de cum se lasa seara, altii stau treji pana noaptea tarziu si nu s-ar mai trezi pana a doua zi la pranz. Iata care sunt pasarile de noapte ale zodiacului si de ce ajung sa piarda noptile in nestire.

5 zodii care pierd noptile si de ce se intampla asta

Berbec – ai prea multe lucruri de facut

Energia ta nu se termina niciodata si nici treaba. Ai prea multe lucruri de rezolvat ca sa reusesti sa te culci devreme. Chiar daca in fiecare dimineata te trezesti sfarsita de oboseala si-ti propui sa ajungi in pat la ore mai rezonabile, aproape niciodata nu ai parte de somn inainte de 1-2 noaptea. Nu vrei sa ratezi nici ora de sport, nici filmul de seara, nici noutatile de pe facebook si asa pierzi notiunea timpului. Chiar daca toata lumea iti spune sa te culci mai devreme, te incapatanezi si nu asculti pana cand nu ramai de-a dreptul epuizata.

Gemeni – ai impresia ca somnul e timp pierdut

Daca n-ar avea de muncit a doua zi, Gemenii ar citi sau s-ar uita la seriale pana dimineata in fiecare noapte. Pentru tine e chiar un motiv de lauda trezitul la ora pranzului, atunci cand situatia ti-o permite. Insa de obicei e de vina programul plin de obligatii peste zi, care te forteaza sa rezervi noaptea lucrurilor care iti fac placere. Un alt dusman al somnului tau: lipsa rabdarii - nu vrei sa lasi pe maine ce poti face azi. Chiar daca nu poti dormi decat 5-6 ore legate, functionezi foarte bine si asa. Iti (de)reglezi ritmul circadian astfel incat sa faca fata programului tau haotic.

Racii – nu iti pot linisti mintea

Cu Luna in domiciliu, Racii sunt printre cei mai sensibili si anxiosi din zodiac. Ei si-ar dori sa doarma si mereu se plang de oboseala, insa gandurile si grijile nu ii lasa sa se organizeze cum vor. Degeaba se pun in pat la 10 seara, daca analizeaza tot ce au facut peste zi in loc sa doarma. Multi Raci sufera de insomnie pentru ca le este aproape imposibil sa se relaxeze, sa tina stresul sub control. Noaptea e momentul in care traiesc mai intens toate remuscarile, esecurile, temerile fata de viitor...

Fecioara – esti mereu preocupata

Mereu vrei sa pui la punct ceva si inca ceva si asa te prinde dimineata. Cand ai treaba, nimic nu te poate convinge sa lasi balta totul pana a doua zi ca sa te culci. Nici nu te gandesti sa intri in dormitor pana cand nu este perfecta ordine in jurul tau si cum lucrurile pe care le ai in grija nu-s deloc putine, nu prea ai cum sa le rezolvi pe toate in timp util. De multe ori, Fecioarele fac nopti albe pentru ca invata, lucreaza la diverse proiecte care le pasioneaza sau sunt captivate de vreo carte buna. Poate si de aceea cafeaua este una dintre licorile lor preferate...

Pesti – te culci spre dimineata

Aceasta zodie adora noaptea, luna si tot misterul acestui timp special. Se stie ca oamenii creativi, indeosebi artistii, prefera sa lucreze in singuratate. Linistea care te inconjoara si faptul ca toata lumea doarme te ajuta sa gandesti mai bine si mai limpede, sa-ti analizezi sentimentele, starile, fara sa realizezi cum zboara timpul. Iar daca vrei sa dormi si nu reusesti din cauza gandurilor care te impresoara, ai tendinta (riscanta) sa incerci toate ceaiurile calmante si somniferele pe care le poti primi fara prescriptie medicala.

Foto: By GlebSStock, Shutterstock