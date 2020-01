Horoscop chinezesc pentru Caine si Mistret in 2020

Ce schimbari iti va aduce noul an chinezesc in 2020 daca esti Caine sau Mistret!

Horoscop chinezesc 2020 Caine

14.02.1934 – 03.02.1935 (LEMN), 02.02.1946 – 21.01.1947 (FOC), 18.02.1958 – 07.02.1959 (PAMANT), 06.02.1970 – 26.01.1971 (METAL), 23.01.1982 – 10.02.1983 (APA), 10.02.1994 – 30.01.1995 (LEMN), 29.01.2006 – 16.02.2007 (FOC), 16.02.2018 – 4.02.2019 (PAMANT)

Daca te-ai nascut in anul Cainelui, in 2020 nu doar ca n-ai multe motive de nemultumire, dar este un an pe care o sa-l iubesti, pentru ca este foarte generos cu tine.

Jobul va fi o parte importanta a preocuparilor tale, iar contextele favorabile nu lipsesc. Este de asteptat sa primesti o oferta de nerefuzat, genul de oferta cu care te-ntalnesti o data-n viata. Nu sta pe ganduri, fiindca asa ceva, daca se pierde, greu se repeta! Insa daca alegi schimbarea, trebuie sa ti-o doresti realmente, sa investesti energie si efort in aceasta noua etapa. Cu cat dai dovada de mai mult entuziasm si implicare, cu atat mai incantatoare vor fi rezultatele.

Daca te-ai lovit in trecut de intarzieri, amanari, promisiuni false, acum ai ocazia sa rezolvi acele lucruri ramase in aer. Financiar, nu duci lipsa de prime, bonusuri sau de recompense pentru munca ta.

Loialitatea, onestitatea, amabilitatea caracteristice zodiei iti vor fi atuuri pretioase, care te ajuta sa-ti faci cu usurinta prieteni noi si sa beneficiezi de sprijinul celor pe care-i cunosti de-o viata.

Nu uita nicio clipa ca nimic nu-ti este garantat pe vecie si ca lucrurile se pot schimba radical intr-o fractiune de secunda. Micile piedici, accidentari, imbolnaviri, elemente neprevazute te pot impiedica pentru o perioada sa faci lucrurile pe care ti le doresti. Insa toate acestea pot fi depasite cu incredere si ajutor de la cei dragi.

Vei fi cu gandul la tot ce tine de familie, de partenerul de viata, de copii. Fii cat mai prezenta si dinamica in toate activitatile care au legatura cu casa, cu intimitatea. Ai parte de o relatie stabila, de afectiune si fidelitate, astfel ca iti vei dori sa te casatoresti sau sa aduci pe lume un bebelus. Multi vor simti nevoia de ceva nou, provocator, care sa ii scoata din rutina.

Daca esti singura, anul Sobolanului este pentru tine unul prielnic, in care ai toate sansele sa incepi o relatie serioasa, de viitor. De data asta stii exact ce detesti si ce-ti doresti de la partener, ce gresesti si ce poti imbunatati la tine.

Daca esti implicata in vreun conflict emotional cu jumatatea ta, e momentul sa negociezi si sa te eliberezi de resentimente. E un prilej bun pentru a readuce dragostea in cuplu, pentru a va apropia si a va aprecia mai mult unul pe celalalt.

Lunile de care sa profiti la maximum: ianuarie, mai, iunie, octombrie

Horoscop chinezesc 2020 Mistret

04.02.1935 – 23.01.1936 (LEMN), 22.01.1947 – 09.02.1948 (FOC), 08.02.1959 – 27.01.1960 (PAMANT), 27.01.1971 – 13.02.1972 (METAL), 11.02.1983 – 01.02.1984 (APA), 31.01.1995 – 18.02.1996 (LEMN), 17.02.2007 – 06.02.2008 (FOC), 5.02.2019 – 24.01.2020 (PAMANT)

Daca in 2019, desi a fost anul tau, al Mistretului, ai intampinat tot felul de piedici si ai avut parte de stres, oboseala si neliniste, acum, in anul Sobolanului, te simti eliberata. Chiar daca iti place tihna si n-ai iesi pentru nimic in lume din zona ta de confort, Sobolanul de metal te obliga sa accepti schimbari si provocari pe toate planurile. Vei avea de facut alegeri si de luat decizii importante, va trebui sa te adaptezi din mers la situatii total neasteptate si neprogramate.

Pregateste-te sufleteste pentru cunostinte noi, directii profesionale noi, poate pentru o noua iubire sau o noua abordare in relatia actuala. Relatia de cuplu merge bine, ai parte de armonie si intelegere, partenerul te ajuta sa te simti increzatoare si aveti impreuna o multime de activitati placute, astfel ca certurile sunt mai putine si atmosfera foarte placuta acasa. Renunti la egoism si esti mai atenta la ce-si doreste jumatatea ta. Poate decideti sa va mutati sau sa plecati impreuna intr-o calatorie inedita.

2020 e un an minunat pentru casatorie sau pentru venirea pe lume a unui copil!

Daca esti singura, preferi sa nu-ti iei angajamente serioase si sa te bucuri de o relatie spontana, distractiva, lipsita de constrangeri. Viata ta sociala se va anima simtitor, ba chiar vei avea perioade in care abia vei reusi sa alegi intre multele evenimente la care trebuie sa participi.

La serviciu ai parte de un an bun, in care te ambitionezi sa iesi in evidenta si in care primesti sau chiar soliciti responsabilitati suplimentare, care sa-ti aduca o pozitie mai buna si impunatoare decat cea actuala. Mobilizarea iti va fi rasplatita si ai toate sansele sa avansezi in cariera, sa fii la locul potrivit in momentul potrivit. Ai mare grija in cine te increzi!

In privinta cheltuielilor, nu te baza decat pe ceea ce ai in mana sau in cont, nu pe promisiuni sau premise de castig. Nu cheltui sume colosale doar de dragul abundentei si al impresiei pe care o lasi celorlalti, altfel risti sa te indatorezi fara sa fi fost deloc necesar.

Nu neglija nici timpul liber. Ai mare nevoie sa compensezi momentele stresante cu altele de relaxare totala, in care sa faci ce-ti place sau chiar sa nu faci nimic. Foarte important este sa-ti reglezi programul de somn – dormi mai mult si starea ta de sanatate se va imbunatati imediat.

Lunile de care sa profiti la maximum: februarie, iulie, august, septembrie

