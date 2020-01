Horoscopul lunii FEBRUARIE 2020: avem curajul de a depasi situatiile grele si de a gasi alternative

Luna februarie este pusa sub semnul curajului si consecventei.

Contextul astral ne ajuta sa ne depasim din temeri, sa cautam si sa gasim alternative inedite la ceea ce nu merge bine pe diverse planuri. Venus in Berbec ne impulsioneaza sa luptam cu pasiune pentru ceea ce simtim ca e corect, iar Marte in Capricorn ne ofera perseverenta necesara pentru a nu abandona usor.

In data de 16 februarie Mercur devine retrograd pentru prima oara anul acesta, la pachet cu incurcaturile, intarzierile si dificultatile de rigoare, de care ne vom lovi pana pe 10 martie. De aceea, nu trebuie sa ne miram ca nu tot ce ne dorim se materializeaza, chiar daca ne punem toate fortele in slujba unui scop. Nu e momentul sa facem o drama din asta.

Luna Plina este pe 9 februarie, in Leu, iar Luna Noua pe 23, in Pesti.

Horoscop luna februarie pentru fiecare zodie

Horoscop februarie Berbec – te simti implinita

Pe plan sentimental te lasi dirijata de pasiune (Venus te inflacareaza din data de 7) si nu-ti pasa ce cred ceilalti, cata vreme faci ce-ti place. Fara doar si poate, iubirea e in prim-plan luna asta si vei fi coplesita cu declaratii si daruri. Nu uita sa si oferi ceea ce primesti! La locul de munca, nu rata niciun prilej de a vorbi despre rezultatele tale si incearca sa nu dai vina pe altii pentru lucrurile care nu merg bine. Ai sanse mari sa fii rasplatita pentru efortul tau constant printr-un bonus financiar neasteptat. In privinta sanatatii, poti avea nevoie de cateva investigatii medicale care nu-ti erau in plan. Nimic grav, dar nici de ignorat, mai ales daca-ti afecteaza starea de spirit si nivelul de energie!

Horoscop februarie Taur – iti primesti rasplata

La locul de munca poti avea parte de o promovare sau pur si simplu de un eveniment special (o delegatie, o inspectie) care-ti solicita atentia, te pune in valoare, dar te si streseaza si oboseste. Da tot ce poti acum, ai mai tarziu tot timpul sa te relaxezi! In cazul unor intarzieri sau schimbari de planuri in a doua parte a lunii, nu-ti ramane decat sa ai rabdare si sa eviti sa te enervezi. Foarte important este sa vorbesti clar si sa asculti foarte bine ceea ce ti se spune, caci riscul de neintelegeri este mare. Daca ai avut cheltuieli consistente in ultima vreme, in luna februarie devii foarte precauta, ceea ce e bine, pentru ca iti revii din punct de vedere financiar.

Horoscop februarie Gemeni – mai multa libertate

In jurul datei de 23, cand este Luna Noua, te eliberezi sau esti scutita de unele constrangeri si ai multumirea ca te poti organiza mai pe gustul tau, fara sa depinzi de altii. Daca se iveste ocazia sa lucrezi pe cont propriu, nu-i da cu piciorul atata vreme cat stii ca este exact ce-ti doresti. Foarte important este sa-ti pastrezi calmul, chiar daca vei experimenta cateva momente tensionate luna asta, cu iubitul, parintii, copiii sau cu colegii de munca. Uneori, apele se calmeaza tocmai atunci cand privesti furtuna de pe mal, fara sa te agiti: Mercur retrograd zdruncina, oricum, si cele mai bune strategii de comunicare.

Horoscop februarie Rac – organizare si masura

In luna februarie, energia pozitiva se dovedeste mai puternica decat temerile tale, asa ca nu te opui schimbarilor, ba chiar le primesti cu entuziasm. Ai mai multa grija la programul de masa si odihna, pentru ca organismul tau se dovedeste sensibil in aceasta luna inca friguroasa. Ceea ce-ti face placere pe moment poate fi daunator mai tarziu, asa ca evita excesele si ai grija ce pui in farfurie! In privinta banilor, iti merge suficient de bine incat sa poti returna niste datorii. Daca iti faci planuri pentru o calatorie undeva departe, ai grija sa afli toate detaliile si conditiile din timp si, mai ales, nu neglija vreun detaliu care poate sa-ti puna mai apoi bete-n roate.

Horoscop februarie Leu – slabeste ritmul

Poti primi propuneri tentante, legate de un posibil parteneriat sau proiect pe care nu il anticipai si care ti-ar schimba planurile pe care le considerai sigure. Uneori, cel mai bun lucru pe care-l poti face este sa te lasi surprinsa. Daca ai avut o perioada aglomerata la inceput de an si te simti vlaguita, e momentul sa iei o pauza si sa te ocupi de tine, fara sa-ti pese de cerintele si insistentele altora. Altfel, icordarea si suprasolicitarea se pot rasfrange si asupra corpului fizic, prin dureri diverse, despre care te vei intreba de unde vin. Luna Plina din 9 februarie se petrece in semnul tau si te face sa revizuiesti unele situatii, sentimente, proiecte.

Horoscop februarie Fecioara – gandeste-te bine

Luciditatea iti este aliat in luna februarie, cand nu totul este asa cum pare si te poti pacali usor. Reusesti sa-ti convingi jumatatea sa va implicati intr-un proiect comun, legat de locuinta sau de o achizitie importanta, cu conditia sa cadeti de acord asupra modului in care veti imparti cheltuielile: banii sunt un subiect sensibil in februarie si e de dorit sa nu depasesti bugetul din pura ambitie. Mercur retrograd iti poate incurca planurile la locul de munca sau te poate face sa-ti constientizezi drepturile. Un moment bun pentru a incepe o dieta, in caz ca ti-ai propus asta, este Luna Noua din 23 februarie. Iti va fi mult mai usor acum sa renunti la obiceiurile nesanatoase.