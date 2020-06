Mesaje divine pentru suflet. Mantra zodiei tale pentru luna iunie 2020

Spune-mi ce zodie ești ca să îți spun de ce mantra are nevoie sufletul tău în luna iunie.

Berbec - Mă eliberez de trecut, iertându-mă pe mine şi iertându-i şi pe ceilalți. Iertarea este răspunsul la aproape toate problemele. Iertarea este un dar pentru mine.

Taur - Mă aflu în procesul schimbării pozitive. Mă dezvolt în moduri care mă împlinesc. Numai ce e bun poate veni către mine. Acum exprim sănătatea, fericirea, prosperitatea şi pacea minții.

Gemeni - Deschid noi uşi vieții. Mă bucur de ceea ce am şi ştiu că am mereu în fața mea noi experiențe. Întâmpin noul capitol al vieții mele cu brațele deschise. Am încredere că viitorul este minunat.

Rac - Singurele lucruri care stau între mine și visurile mele sunt scuzele pe care le găsesc de fiecare dată. Este timpul să mă opresc și să lupt pentru ceea ce îmi doresc.

Leu - Nu renunț la speranțele și visurile mele. Nu renunț la mine. Mă ridic de la pământ și merg mai departe indiferent de cât de dificil este drumul meu.

Fecioară - Pot fi singura persoană care crede în mine, însă este suficient. Nu renunț la mine și nu voi renunța niciodată.

Balanță - Sunt în pace. Pacea şi armonia divină mă înconjoară şi sălăşluiesc în mine. Simt toleranță, iubire şi compasiune pentru toți oamenii şi pentru mine.

Scorpion - Învăț să fiu sigură pe mine. Învăț să am curaj. Învăț să lupt pentru ceea ce îmi doresc. Învăț să cred că totul va fi bine. Învăț să îmi împlinesc visurile.

Săgetător - Acesta este un nou început pentru mine. Povestea vieții mele are multe capitole. Un capitol dificil nu înseamnă că este sfârșitul. Acum aleg să dau pagina și să merg mai departe.

Capricorn - Sunt gata să mă eliberez de credințele vechi şi negative. Ele sunt doar gândurile care îmi stau în cale. Noile mele gânduri sunt constructive şi mă împlinesc.

Vărsător - Când lucrurile sunt dure, trebuie să fiu mai dură. Nu vreau o viață ușoară, vreau doar putere de a îndura o viață grea care duce către succes.

Pești - Totul este bine în lumea mea. Totul lucrează pentru binele meu cel mai înalt. Din această situație va veni numai binele. Sunt iubită de Univers.

foto main: sun ok, Shutterstock