Horoscopul lui Noemi: Știu exact dacă te-a înșelat în funcție de zodie

Cine crezi că e născut în zodia infidelului de profesie?

Doamnelor, domnilor și bă băieți, știu că sunteți obișnuiți să citiți horoscopul scris de Vladimir, dar după lupte seculare, l-am obligat rugat să mă lase să îmi încerc și eu mâna. Prin rugat, imaginați-vă că ne-am scos ochii, ne-am smuls bigudiurile reciproc și am țipat unul la altul ca pisicile în călduri. Mă rog, mai mult eu. De fapt, i-am cântat bietului om pe zoom Anything you can do I can do better până când mi-a urat de mame, ascendenți, descendenți și tot ce mai am eu prin astrogramă. Vladimir, dragostea mea, te-am învins!

Iaca, așadar și prin urmare, horoscopul scris de sora voastră Noemi cu Vladimir țâțâind dezaprobator din buze la fiecare paragraf, luând personal fiecare urmă de sudalmă. La Vladimir să vă duceți să vă dea în ghioc dacă vă iubește domnul, la mine să veniți dacă vreți să aflați dacă vă înșală (între noi fie vorba, dacă ați ajuns deja la aceste dubii, atunci răspunsul final este da). Să îi cătați și de ascendent, ca să fiți sigure că nu îi bodogăniți degeaba pe mafioți bărbați ( cred că am ascendent în Dana Budeanu).

Văd tot, știut tot, nu iert nimic.