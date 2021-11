2022, Anul Tigrului de Apa: Horoscop chinezesc pentru zodia Maimuta

Horoscop chinezesc 2022: Ce se intampla cu zodia Maimuta in Anul Tigrului de Apa?

Ce zodie sunt în Horoscopul Chinezesc?

Zodia Sobolan

Anii: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Zodia Bivol

Anii: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Zodia Tigru

Anii: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Zodia Iepure

Anii: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Zodia Dragon

Anii: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Zodia Șarpe

Anii: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Zodia Cal

Anii: 1942, 1954,1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Zodia Oaie / Capră

Anii: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Zodia Maimuță

Anii: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Zodia Cocoș

Anii: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Zodia Câine

Anii: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Zodia Porc

Anii: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Horoscop chinezesc 2022 Maimuta

Anul 2022, anul Tigrului de Apă începe în prima zi a lunii februarie și se încheie în data de 21 ianuarie 2023.

Dragoste

Nativii Maimuță vor rămâne cu niște semne de întrebare apăsătoare din ultimul an în special în ceea ce privește planul amoros al vieții lor. Anul Tigrului de Apă mai mult va complica aceste situații decât să aducă soluții clare pentru problemele nativilor. Este un an dificil, un an în care nativii nu își găsesc locul, nu găsesc persoana potrivită pentru ei, regăsindu-se de fiecare dată într-o ceață densă din care nu știu cum să iasă. Deși un an complicat în ceea ce privește dragostea, nativii se vor putea detașa pentru a ii rezolva problemele din alte arii.

Bani

Anul 2022 este un an bun în ceea ce privește partea financiară. Nativii își vor descoperi noi înclinații ori vor învăța lucruri foarte importante și utile ce îi vor ajuta să își ridice nivelul de calitate al muncii. Astfel, banii nu vor întârzia să apară.

Este important ca anul acesta nativii Maimuță să își cheltuiască banii exclusiv după propriile dorințe și propriul instinct, să nu își refuze dorințele cele mai arzătoare deoarece vor regreta cumplit.

Sănătate

În anul Tigrului de Apă sănătatea nu va fi afectată în mod serios. Cu toate acestea, cei născuți în zodia Maimuță ar trebui să învețe să țină în frâu episoadele anxioase și fricile pe care le simt, astfel încât să nu le afecteze întreaga existență. Este un test dificil pentru nativi, însă este un pas esențial în viața lor prin care vor învăța cum să își stăpânească simțurile și cum să le controleze astfel încât să le vină în ajutor.

Carieră

Nativii Maimuță vor avea impresia, în special la începutul noului an, că viața lor profesională a devenit monotonă și aproape prea greu de suportat. Acest lucru de va schimba brusc, așa cum am menționat anterior datorită unor noi oportunități, noi proiecte ce le vor stârni interesul și îi vor face să muncească pentru a își perfecționa aptitudinile. Va fi un dr anevoios pentru nativii, un drum în care vor trebui să iasă din zona de confort, însă toate acestea vor merita la finalul zilei.

