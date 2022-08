Horoscop 2023 Taur: un an al sincerității, al metamorfozei spirituale și al evoluției financiare

Horoscopul anului 2023 aduce pentru nativii Taur o perioadă a transformării interioare și nu numai. Focusul acestui an se va desfășura atât în zona financiară, cât și în cea spirituală, căci nativii Taur vor căuta echilibrul interior, autovindecarea și evoluția spre ceea ce îi determină să se simtă cu adevărat împliniți. Anul 2023 am putea spune că este unul al metamorfozei, care însă se va desfășura pe o perioadă mai lungă de timp, continuând și în 2024. Cu toate acestea, ceea ce vor începe nativii Taur în acest an reprezintă aspecte deosebit de importante pentru întreaga lor viață. Descoperă previziunile astrologice complete ale anului 2023 pentru zodia Taur.

Previziuni astrologice generale în 2023 pentru zodia Taur Așa cum spuneam mai sus, anul 2023 este concentrat în zona financiară pentru nativii Taur. Aceștia vor fi mult mai concentrați în ceea ce privește cariera lor, evoluția lor la locul de muncă sau posibilitatea de a descoperi noi surse financiare, iar unii dintre nativi se pot lansa în afaceri. Este un an important pentru că Taurii încep să evalueze cum vor progresa pe termen lung în ceea ce privește veniturile pe care le au. Ce planuri își pot face pentru viitor, ce tip de investiție ar fi mai avantajoase pentru ei și tot felul de analize financiare menite, pe de o parte, să îi ajute să-și folosească banii într-un mod cât mai eficient, iar pe de altă parte să găsească soluții pentru a obține venituri financiare cât mai mari. Prima perioadă a anului este vizată și de dorința de relaxare și distracție a nativilor Taur, iar banii le vor produce diverse limitări în ceea ce și-ar dori să facă. Acest aspect va acutiza și mai mult nevoia de control financiar a nativilor Taur. Există și multe vești bune pe care anul 2023 le aduce pentru acești nativi. Ei vor primi foarte multe oportunități care să-i ajute să-și pună în acțiune planurile și care să le ofere șansa de noi câștiguri financiare. Mai mult decât atât, Taurii vor străbate o perioadă de metamorfoză spirituală, în care vor încerca să-și schimbe modul de percepție a vieții, astfel încât să iasă din zona de victimizare și să caute în interiorul lor puterea spirituală care să-i ajute să evolueze, să își dezvolte toate calitățile pe care le-au descoperit în ei înșiși și să caute noi direcții în viață mult mai potrivite pentru ei, cu care rezonează într-adevăr. Citeste si: Anamaria Prodan și-a găsit liniștea în brațele unui bărbat... Este bine de menționat că această metamorfoză interioară a Taurilor nu vine pur și simplu. Aceștia au trecut deja printr-o perioadă lungă în care s-au lovit de tot felul de situații neașteptate care le-au deschis mintea și care i-au determinat să înțeleagă că locul lor nu este aici sau că trebuie să pornească pe un alt drum (ori să lase trecutul în urmă). Fie au fost discuții și probleme legate de familie, fie legate de cuplu sau au conștientizat că se află într-un blocaj în carieră pe care îl pot depăși doar prin schimbări mari sau chiar radicale. Alți nativi au trecut, poate, prin probleme de sănătate destul de serioase încât să-i determine să-și schimbe viziunea asupra vieții și stilul de viață în general. În ansamblul său, anul 2023 este unul efervescent emoțional pentru nativii Taur, dar totodată reprezintă o perioadă de bun augur a schimbării. Taurii își vor regenera resursele interioare, își vor vindeca rănile și vor găsi noi direcții în viață care să le aducă mult mai multă împlinire. Sunt dispuși și și-au asumat deja consecințele schimbărilor pe care își doresc să le facă. Sunt conștienți și ei că la finalul acestui an se pot găsi într-un cu totul alt ritm de muncă sau poate chiar în alt cerc de prieteni ori in alt cuplu. În 2023 Taurii vor fi deschiși schimbării mai mult ca oricând. Îi cunoaștem ca zodii de pământ, poate ca nativi mai încăpățânați decât alte zodii, dar anul acesta vor da dovadă de excelentă capacitate de adaptare la nou, de creativitate și de evoluție spirituală, fiind capabili să se redescopere la o altă vârstă a maturității lor. Foto: Angelina Egorova/ shutterstock.com Horoscop 2023 taur: carieră și bani Pe toată perioada lui 2023 nativii Taur se vor concentra asupra finanțelor. Se vor gândi în fel și chip dacă este cazul să-și schimbe meseria și să urmeze noi cursuri de perfecționare într-un alt domeniu mai profitabil, dacă este bine să-și schimbe locul de muncă ori chiar țara în care activează, dacă este timpul să își deschidă o afacere ori să vândă o parte din bunurile pe care le dețin. Cert este că Taurii vor face planuri serioase și bine organizate pentru a-și spori veniturile într-un mod substanțial și pentru a deține un control mult mai bun asupra finanțelor lor. Probabil că ultima perioadă sau chiar ultimii ani le-au adus o serie de dificultăți financiare sau i-au pus față în față cu riscuri majore, iar acum să vă determinați să ia măsuri ferme ca viața lor să fie mai bună. Mai mult decât atât, nativii Taur constată că mai au multe dorințe neîmplinite și că ceea ce îi desparte de aceste realizări sunt banii. Iată o motivație bună care se va adăuga peste grijile strânse de Tauri, astfel încât vor fi cu adevărat determinați să-și structureze siguranța financiar. Astrele îi susțin din toate punctele de vedere: le oferă energie și creativitate în muncă, le oferă puterea de a face față schimbărilor bruște și le aduce o intuiție aparte în acest an, care să-i ajute pe nativii Taur să ocolească riscurile, obstacolele și minciunile pe care le vor întâlni în cale. Pur și simplu vor simți ce au de făcut, vor ști din mers încotro să se îndrepte și când să schimbe drumul, pe cine să păstreze alături de ei și pe cine să îndepărteze. 2023 este totodată și un an propice relațiilor, căci dinamismul Taurilor va avea ecou în cercul lor de prieteni și de colaboratori. Vor întâlni mulți oameni dispuși să îi ajute, care sunt gata să le valorifice munca și talentele ori să le ofere un sfat bun sau să îi inspire. Vor întâlni oamenii potriviți la locul potrivit și vor constata că viața lor socială în 2023 reprezintă un puternic trigger în ceea ce privește evoluția lor în carieră. La finalul lui 2023 Taurii vor număra deja foarte multe realizări și vor fi mult mai relaxați în ceea ce privește conturile lor.

Vladimir