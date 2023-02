Pe 19 Februarie Soarele intra in Pesti pentru a ne ajuta sa ne predam destinului. Nu ne mai grabim nicaieri

Ceea ce e menit sa fie intotdeauna va gasi o cale. Nu ne mai grabim destinul pentru ca nu vom ajunge nicaieri alergand dupa ceea ce nu avem nevoie. Ceea ce ne este menit noua, se va intampla atunci cand va veni timpul.

Pe 19 februarie iesim din Varsator si intram in ultimul semn al zodiacului, Pesti. Trecerea de la aer la apa schimba vibratiile cosmice, iar valul se subtiaza, crescand sensibilitatea inimii. Calatoria anuala a Soarelui in Pesti ne invita la necunoscut si ne indeamna sa intram in taramul imaginatiei si al posibilitatilor fara limita. Universul ne spune sa ne predam destinului, sa avem incredere si sa permitem ca lucrurile sa se intample asa cum sunt menite sa se intample. Nu mai trebuie sa luptam impotriva schimbarii.

Afla care este sfatul Universului pentru urmatoarea perioada in functie de zodia in care te-ai nascut:

Horoscop Berbec

Asculta-ti inima daca ai de luat decizii importante. Nu astepta sa iti spuna oamenii ce si cand sa faci; ei nu stiu care este drumul tau si ce te face cu adevarat fericita. Indrazneste sa te lasi condusa de intuitie si permite-i sufletului sa te ghideze in aceasta calatorie.

Horoscop Taur

Este momentul sa fii sincera cu tine si sa iti dai seama cum vrei sa arate destinul tau. In aceasta perioada Universul iti ofera posibilitatea sa faci cateva schimbari importante pentru viitorul apropiat; mare atentie ce alegi - fericirea ta sau felicirea altora. Poate ca este timpul sa te pui pe tine pe primul loc.

Horoscop Gemeni

Renunta la toate usile pe care nu reusesti sa le deschizi. Nu crezi, cumva, ca acesta este un semn de la Univers ca nu esti tu cea care trebuie sa deschida acele usi? Accepta-ti calea si continua sa mergi mai departe catre ceea ce iti este destinat.

Horoscop Rac

Nu te teme sa spui lucrurilor pe nume. Nu te teme sa renunti la toate mastile de om puternic si sa iti arati vulnerabilitatea. Nu te teme sa fii tu insati - sensibila, emotionata, tematoare, dornica sa fie cu adevarat fericita. In aceasta perioada ai sansa sa construiesti relatii cu adevarat frumoase cu oamenii din jurul tau.

Horoscop Leu

Daca vrei sa faci schimbari importante in viata profesionala, acesta este cel mai bun moment pentru a iti schimba destinul. Universul este de partea ta si iti scoate in cale cateva oportunitati cu adevarat speciale de care ar fi bine sa profiti deoarece iti vor aduce beneficii frumoase mult mai repede decat crezi.

Horoscop Fecioara

Este momentul sa treiesti pentru clipa prezenta. Invata sa te vindeci de trecut si sa nu te mai intorci niciodata acolo. Nu a mai ramas nimic in afara de durere si tristete. Asadar, nu iti face rau singura si alege sa mergi mai departe concentrandu-te pe momentul de acum. Aici se intampla viata ta.

Horoscop Balanta

Indrazneste sa crezi in tine. Visurile pe care le ai nu se vor implini niciodata singura, de aceea trebuie sa inveti sa actionezi. Sa iti iei inima in dinti, sa faci ce simti ca este mai bine pentru tine si sa te apuci de treaba. Va fi un proces foarte interesant in care vei creste mai mult ca niciodata.

Vizionare placuta