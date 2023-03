Luna Plina de pe 7 martie vindeca durerea si elibereaza sufletul. Acum o putem lua de la capat, avem sansa la un nou inceput

Luna Plian reprezinta, in esenta, un sfarsit - finalizarea unui alt ciclu lunar. Acest lucru inseamna, de asemenea, ca exista si un nou inceput - un sentiment de noutate, de schimbare, de a o lua de la capat. Si, in timp ce Luna Noua este, de obicei un moment mai potrivit pentru munca de manifestare, Luna Plina este un moment excelent pentru a incepe sa ne gandim la ce ne dorim sa lucram si ce vrem sa atragem in viata noastra.

Ziua de 7 martie este o zi cu adevarat speciala in Cosmos. Pe cerul pastel al primaverii apare prima luna plina din acest anotimp minunat si aduce cu ea tot ce este mai frumos. Universul ne ofera energie vindecatoare si emotii sporite care sa ne entuziasmeze cu privire la prezent si viitor. Suntem pregatiti sa o luam de la capat deoarece stim ca lucrurile sunt in favoarea noastra.

Aceasta este o Luna Plina unica a anului 2023. Ea are loc in zodia Fecioara si aduce mai mult echilibru emotional, dar si cateva provocari interesante care ne vor ajuta sa descoperim cine suntem cu adevarat si ce ne dorim de la viata.

Luna Plina - un moment de reflectie, eliberare si sfarsitul unui ciclu pentru a incepe un altul

Avand in vedere ca fiecare Luna Plina apare intr-un semn diferit in fiecare luna din calendar, de fiecare data experimentam noi lucruri, emotii, stari si provocari. Cu acest tranzit in semnul Fecioarei, exista cateva oportunitati incredibile de vindecare de care ar fi bine sa profitam (pentru ca altele nu vom mai avea in urmatoarea perioada).

Tot ce trebuie sa stim despre Luna Plina in Fecioara

Cand are loc: 7 martie 2023, ora 14:40

Exista doua energii de luat in considerare: semnul in care se afla Luna Plina si energia propriului sau semn. Aceste energii se unesc pentru a crea o experienta unica doar pentru noi.

Dorintele pe care le-am facut in timpul ultimei Luni Noi se pot manifesta in viata noastra chiar acum. Evenimentele, experientele si emotiile acestui ciclu lunar se apropie de sfarsit, semnaland un nou set de experiente, de trairi si de schimbari.

Luna este la intensitate maxima, ceea ce inseamna ca acesta este, de asemenea, un moment de eliberare, de revarsare, de schimbare. Este timpul sa facem loc pentru lucruri noi, renuntand la orice nu ne mai serveste - ranchiuna, ura, obiceiuri proaste, relatii toxice, visuri vechi.

Cand Luna Plina are loc in zodia Fecioara, ne putem astepta la un accent pe munca grea si responsabilitate - mai ales in ceea ce priveste modul in care ne simtim cu privire la toate aceste lucruri.

Universul ne spune sa profitam de acest moment minunat pentru a ne aseza si a ne evalua emotiile fata de munca noastra si obligatiile pe care le avem in viata. Putem avea o abordare practica ce ne poate ajuta sa scapam de de tot ce nu mai avem nevoie.

