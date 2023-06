21 iunie: Solstițiul de vară ne conectează la lumina vindecătoare a divinității. Depășim trecutul și, în sfârșit, găsim fericire

Ziua magică 21 schimbă vieți în această lume. Iubirea și fericirea se unesc sub aura aceluiași destin, trecutul rămâne în spate, iar lumina vindecătoare ne ajută să o luăm de la capăt.

21 iunie este o zi cu adevărat importantă în Univers deoarece are loc solstițiul de vară, un moment încărcat de energie incredibilă de care ar fi bine să profităm.

Ce trebuie să știm despre solstițiul de vară?

Solstițiul de vară are loc atunci când unul dintre polii Pământului are înclinarea maximă față de soare. Acesta se întâmplă de doar două ori pe an - o dată în emisfera nordică și cealaltă dată în emisfera sudică. Solstițiul de vara este atunci când Soarele atinge cea mai înaltă poziție pe cer, ceea ce înseamnă că această zi este și ziua cu cea mai lungă perioadă de lumină.

Pe 21 iunie vom avea parte de cea mai lungă zi și de cea mai scurtă noapte din an. Începând din acest moment, durata zilei va începe să scapă, iar cea a nopții să crească timp de 6 luni, până în ziua de 21 decembrie, când va avea loc solstițiul de iarnă.

Ce se întâmplă în timpul Solstițiului de vară cu noi?

În timpul Solstițiului de vară, întregul Cosmos se luminează. Lupta dintre lumină și întuneric este incredibil de puternică și formează o energie aproape magică de care ar fi bine să profităm. Lumina câștigă, iar sufletele noastre se conectează la puterea ei astfel încât să fie vindecate pe deplin. Divinitatea ne ajută să depășim trecutul, să închidem ușile dureroase și, în sfârșit, să găsim liniștea și fericirea de care aveam atât de multă nevoie.

Iată ce ne rezervă astrele în această perioadă magică în funcție de zodia în care ne-am născut:

Horoscop Berbec

În această perioadă te simți productivă, încărcată de energie și gata să înfrunți lumea. Ambiția este la ea acasă și pofta de viață te determină să ai încredere în tine și să ieși din zona de confort. Dacă ai visuri de împlinit, acum este momentul să lupți pentru ele.

Horoscop Taur

Dă-ți timp să respiri, să analizezi viatape care o trăiești și să te conectezi cu adevărat cu ceea ce este în inima ta. Nu mai trăi pe pilot automat și ai curajul de a face schimbările pe care sufletul tău și le dorește. Este momentul să dai pagina și să o iei de la capăt.

Horoscop Gemeni

În această perioadă îndrăznești să te bucuri de schimbare. Ești dornică să experimentezi lucruri noi, să ieși din zona de confort și să îți transformi viața. Profită de această perioadă și de toate oportunitățile minunate pe care Universul ți le oferă.

Horoscop Rac

Intrăm în sezonul tău, draga mea născută în zodia Rac, și este posibil să te simți brusc copleșită de emoții și de stări pe care nu le poți înțelege. Nu lua decizii bruște, ai răbdare, analizează cu atenție tot ce trăiești și nu te grăbi pe niciun plan.

Horoscop Leu

Această perioadă este una frumoasă pentru tine; Universul îți aduce noi idei, oportunități și schimbări care te bucură deoarece îți permit să crești, să înveți și să descoperi cât de ușor te poți adapta la surprizele vieții. Ești impresionată de tine și de puterea ta interioară.

Horoscop Fecioară

Această perioadă poate aduce câteva blocaje pe plan profesional; ești destul de obosită și nu mai poți găsi puterea de a te ocupa de proiecte cu entuziasm. Ia o pauză pentru a îți încărca bateriile; ai nevoie de odihnă astfel încât să le poți face pe toate.

Horoscop Balanță

Schimbările îți bat la ușă. În această perioadă este posibil ca viața ta să ia o întorsătură neașteptată; Universul te sfătuiește să nu te grăbești și, cel mai important, să nu te lași influențată de oamenii din jurul tău. Ascultă-ți intuiția și mergi pe drumul pe care inima ta îl consideră drumul cel bun.

Horoscop Scorpion

Trebuie să îți pui puțină ordine în viață. Energia pe care Universul o aduce către tine în această perioadă îți permite să înțelegi mai bine ce îți dorești de la viitor astfel încât să poți începe să schitezi câteva planuri și idei pentru următoarele săptămâni, poate chiar luni.

Horoscop Săgetător

Creativitatea este la ea acasă în această perioadă. Profită de ceea ce se întâmplă și îndreaptă-ți atenția asupra proiectelor creative deoarece câteva îți pot aduce nu doar beneficii interioare, sufletești, ci și financiare.

Horoscop Capricorn

Universul te sfătuiește să abordezi ceea ce se întâmplă cu inima deschisă; continuă să fii autentică și lucrurile se vor rezolva în favoarea ta. Nu încerca să te prefaci că ești altcineva, nu purta măști și nu minți oamenii din jurul tău.

Horoscop Vărsător

Învață din greșelile din trecut și nu o lua pe același drum. Universul îți trimite câteva semne importante la care ar fi bine să fii atentă deoarece vrea să te ajute să îți schimbi viața. Evită, de asemenea, să asculți sfaturile oamenilor din jurul tău.

Horoscop Pești

Nu ești pregătită pentru schimbări importante pe plan profesional. Însă acum ai ocazia să îți faci un plan detaliat pentru următoarele luni care să te ajute să fii mai productivă și să ai rezultate bune. Ai încredere în tine și ia-o treptat.

