La fiecare inceput de an, cu totii ne punem sperantele si increderea in el, dar nu fara emotii. O fi mai bun, mai prietenos, mai norocos, ce ne aduce nou? Numerologia tine cu noi si vine cu vesti bune. Se pare ca in 2017 sansele ne surad, mai ales daca planuim sa punem punct trecutului si s-o luam de la zero.

Pentru ca 2+0+1+7=10, unu e cifra caracteristica acestui an. Un numar al inceputului, al curajului, al initiativelor. Desigur, si celelalte cifre au semnificatia lor. Pe langa 2, 0 si 1, cea nou adaugata este 7, considerata mistica, magica, o cifra biblica, ziua in care Dumnezeu s-a odihnit, o cifra care aduce energie universala, deschidere spre spiritualitate, regasire de sine, inspiratie, creativitate. E un an al independentei, in care te poti face remarcat, in care ai posibilitatea de a prelua controlul asupra propriei vieti, de a te impune prin originalitate. Te eliberezi de constrangeri, de persoane care-ti incatuseaza libertatea, te controleaza si te manipuleaza. Nu mai accepti sa fii pe locul doi, te intereseaza propria fiinta mai mult decat orice altceva si nu e rau deloc! Un moment prielnic sa renasti din propria cenusa, sa dezvolti abilitati noi, sa devii mai bun in ceea ce faci.

Cifra personala pentru 2017

Foto: Dzhulbee, Shutterstock

Probabil stii deja cum se calculeaza cifra destinului. Aduni simplu toate cifrele din care e formata data nasterii tale si le reduci la una singura. De exemplu, daca te-ai nascut in data de 14.06.1974, cifra destinului tau este 1+4+6+1+9+7+4=32, aduni 3 cu 2 si rezulta 5. Iar ca sa afli cifra ta personala a destinului pentru 2017, aduni cifra destinului tau (in cazul de mai sus, 5) cu cifra anului respectiv (cifra lui 2017 este, dupa cum am aratat mai sus, 1), deci cifra ta definitorie pentru acest an va fi 6. In 2017 sunt mai avantajate persoanele care au o cifra a destinului impara, dar si celelalte pot profita de pe urma noului inceput.

Cifra 1

Acum se da startul unei etape noi, definitorii pentru tine, care se materializeaza pe parcursul urmatorilor noua ani. Transformarile prin care treci vor fi remarcabile, majore. Ai parte de relatii noi, ajungi in locuri nemaivazute, traiesti experiente care te schimba fundamental.

Cifra 2

Incep sa se simta roadele eforturilor pe care le-ai depus anul trecut. E momentul sa pui bazele unui parteneriat, fie pe plan profesional, fie in viata personala. Un an prielnic relatiilor de iubire si de prietenie, cand sentimentele sunt profunde si armonia pluteste in aer.

Cifra 3

Nu ezita sa-ti dezvalui si sa-ti exprimi trairile si emotiile asa cum stii tu cel mai bine: petrece timp in natura, fa sport, scrie, citeste, redescopera-te! Comunicarea este foarte bine aspectata. Bazeaza-te pe intuitia ta si ai curajul sa profiti de oportunitatile care-ti apar in cale!

Cifra 4

Anul acesta cauti stabilitate. Ai nevoie de echilibru si de siguranta si le poti obtine cu un pic de rabdare si perseverenta. Te organizezi mai bine si la munca, si in viata personala, iti pui gandurile si sentimentele in ordine. Eforturile tale nu raman lipsite de rezultate.