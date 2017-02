Corporatist pasionat de exceluri pe timp de zi, astrolog pierdut in stele by night. Peste cu ascendent in Varsator si Marte in Berbec. Pentru a-mi pastra apretul jobului de zi aleg sa va citesc [ ]

Indragostita, dar nu geloasa, sensibila, dar sigura pe ea, femeia din zodia Varsatorului e un amalgam de calitati contradictorii si o prezenta mereu surprinzatoare. Motivele s-o invidiezi nu-s deloc putine!

7 calitati extraordinare ale femeii din zodia Varsator

E originala

Nu se incadreaza in niciun stereotip si nu suporta sa fie asemanata cu alte femei. Nici n-ar fi drept s-o bagi in aceeasi oala cu toata lumea, nu de alta, dar se vede de la o posta cat de diferita e. Când toţi zic hăis, ea zice cea. Cu voce tare. Mereu se remarca din multime pentru ca are idei bune si curaj sa le sustina. Toti comanda friptura? Ea vrea desert. Toti vor la munte? Ea vrea la mare. Nu-i e teama sa-si exprime creativitatea in toata splendoarea ei.

Nu tine cont de reguli

Nonconformista, nu va face niciodata asa cum se asteaptă unul sau altul. Poate fi oricum, dar traditionalista sigur nu e! Isi face propriile reguli pe care le urmeaza cu sfintenie, fara sa-i pese de cele impuse cu japca. Toti ceilalti se supun? Ea se razvrateste si isi apara drepturile. Iar la nevoie, pleaca.

Nimic n-o pune la pamant

Oricate greutati ar intampina, oricate obstacole i-ar aparea in cale, nu se opreste din drum pana nu ajunge acolo unde si-a propus sau pana nu demonstreaza ce avea de demonstrat. Perseverenta ei poate sa sperie uneori. Dar si sa inspire.

Nu depinde de nimeni

Foarte practica si bine organizata, se descurca pe cont propriu cam in orice situatie. Detesta spiritul de turma si danseaza doar dupa cum ii canta vocea interioara, nicidecum la unison cu majoritatea. Orice tentativa de a-i ingradi libertatea sau de a-i impune lucruri o alunga din viata ta cat ai clipi. Pentru un barbat poate fi o provocare sa aiba o asemenea iubita cu spirit de initiativa, pe picioarele ei, care nici nu se gandeste sa se abata de la propriul program ca sa-i gateasca ori sa spele vasele, ca o gospodina cuminte si devreme-acasa. Chiar daca iubeste si e fidela, femeia Varsator nu apartine nimanui si te face sa simti asta de la bun inceput.